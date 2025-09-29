Accidente en cadena en Arriate: hay cuatro mujeres heridas

Cuatro mujeres han resultado heridas en un accidente en cadena registrado en Arriate. Dos de las implicadas, la más joven de 26 años, fueron evacuadas ... al Hospital Serranía de Ronda con diferentes lesiones.

El suceso ocurrió sobre las seis de la tarde de este domingo 28 de septiembre en la avenida de Andalucía, según la información facilitada por el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de la región.

El 112 recibió varias llamadas de socorro solicitando asistencia médica para varios peatones que acababan de ser atropellados por un turismo. Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil y Policía Local.

Según la información facilitad en la cuenta oficial de 112 Andalucía, los servicios sanitarios atendieron a cuatro personas, dos de las cuales, una mujer de 26 años y otra persona mayor de la que no han trascendido más datos, fueron evacuadas al Hospital Serranía de Ronda.

La Policía Local de Arriate investiga las circunstancias del accidente y trabaja en estos momentos en la reconstrucción del mismo. Según las pesquisas policiales, un coche conducido por una joven perdió el control, probablemente por el estado del asfalto con las primeras lluvias, y colisionó en la parte posterior con un automóvil en el que viajaba otra mujer.

El segundo vehículo salió despedido por la colisión y acabó arrollando a su vez a dos mujeres que pasaban por la avenida de Andalucía, a las que tiró al suelo como consecuencia del atropello. Ambos tienen unos 70 años y una de ellas sufrió lesiones más aparatosas, por lo que fue trasladada al hospital. La joven que conducía el primer coche también tuvo que ser evacuada por las heridas que le ocasionó el airbag.