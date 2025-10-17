Evacuado en helicóptero un motorista de 21 años tras colisionar con una furgoneta en El Morche

Nuevo accidente de tráfico de gravedad en la provincia. Un motorista de 21 años ha sido evacuado en la tarde de este viernes en un ... helicóptero sanitario al Hospital Regional de Málaga, en estado muy grave, tras una colisión frontolateral con una furgoneta en la antigua N-340, en el núcleo costero de El Morche, en Torrox.

Por causas que se desconocen y se están investigando, ambos vehículos han chocado a la altura del concesionario de la marca Ford en el extremo occidental del núcleo costero torroxeño, cerca del límite con Vélez-Málaga. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Policía Local de Torrox, de la Guardia Civil de Tráfico y de las emergencias sanitarias.

El joven, vecino de la localidad torroxeña, presentaba varias fracturas abiertas con hemorragias graves. Los sanitarios han tenido que reanimarlo y hacerle un torniquete, para estabilizarlo, antes de su evacuación en helicóptero a la capital malagueña. Por ahora no han trascendido más datos sobre su estado de salud. El joven es vecino de la barriada de la Generación del 27 de Torrox.

Ampliar El helicóptero sanitario, este viernes en la N-340 en El Morche. SUR

Fuentes de la Policía Local han informado a SUR que la colisión de la motocicleta se ha producido por un lateral de la furgoneta, cuando ésta giraba a la izquierda e invadió el otro sentido de circulación, la motocicleta, que iba a elevada velocidad, ha colisionado con la parte trasera y el conductor ha salido despedido, llegando a caer en otro vehículo que circulaba detrás. El accidente ha obligado a cortar temporalmente la antigua N-340 en ambos sentidos, lo que ha provocado algunas retenciones de tráfico.

Entre las lesiones que presentaba el joven motorista están sendas fracturas a abiertas en un codo y muñeca, con una gran pérdida de sangre. Unos bomberos fuera de servicio le han practicado la reanimación cardiopulmonar y la Policía Local ha realizado el torniquete para cortar la hemorragia. La vía donde ha ocurrido el siniestro es competencia de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación del siniestro vial.