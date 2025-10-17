Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de los vehículos siniestrados, este viernes en la N-340 en El Morche. SUR
Sucesos en Málaga

Evacuado en helicóptero un motorista de 21 años tras colisionar con una furgoneta en El Morche

El siniestro se ha producido sobre las 18.30 horas en la antigua N-340, a la altura de Torrox-Costa, y ha obligado a cortar el tráfico en ambos sentidos

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 17 de octubre 2025, 21:20

Nuevo accidente de tráfico de gravedad en la provincia. Un motorista de 21 años ha sido evacuado en la tarde de este viernes en un ... helicóptero sanitario al Hospital Regional de Málaga, en estado muy grave, tras una colisión frontolateral con una furgoneta en la antigua N-340, en el núcleo costero de El Morche, en Torrox.

