Estafan 11.000 euros a un anciano con discapacidad: se hacen con su tarjeta y se van de compras a Málaga

La Guardia Civil ha investigado en Priego de Córdoba a tres personas de 55, 35 y 36 años de edad, vecinos todos ellos de Priego ... de Córdoba, como presuntos autores de un delito de estafa.

Según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, los agentes tuvieron conocimiento a través de una denuncia presentada en el Puesto de Priego de Córdoba, que al parecer un varón de avanzada edad, con discapacidad, había sido estafado, tras hacerse con su tarjeta bancaria y el número pin, habían hecho multitud de compras en establecimientos de Málaga y Priego de Córdoba, así como habían efectuado extracciones de dinero en cajeros automáticos, ascendiendo el total del dinero estafado a unos 11.000 euros.

Las primeras investigaciones permitieron a la Guardia Civil averiguar que los hechos habían ocurrido el pasado mes de junio, tras convencer a la víctima para que se trasladasen a la localidad de Málaga, donde tras conseguir hacerse con la tarjeta bancaria y el número pin, efectuaron los pagos y las extracciones.

Las gestiones practicadas en las entidades bancarias unidas a los datos aportados por la víctima, permitieron identificar a los presuntos autores, tres personas de una misma familia, que tras ser localizados han sido investigados como presuntos autores de un delito de estafa.

Investigados y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.