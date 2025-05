Eduardo busca la furgoneta que lo dejó grave tras tirarlo de su patinete en Benalmádena

Juan Cano Málaga Martes, 27 de mayo 2025, 00:21 Comenta Compartir

Sandra recibió una llamada de su hermano Eduardo la tarde del domingo 18 de mayo. Sabía que era él por la voz, pero no era capaz de comprenderlo. «Intentaba contarnos algo, pero estaba vomitando. Sólo acertó a decir: te paso con alguien», relata ella. Era la policía, que le informó de que acababa de tener un accidente cuando se dirigía al trabajo con su patinete eléctrico y que se lo llevaban al hospital en ambulancia.

Sandra buscó por los centros sanitarios de Málaga hasta que consiguió localizarlo en urgencias del Regional. «Allí me dijeron que mi hermano tenía fracturas en pómulo, nariz y hueso del ojo. Le hicieron dos TAC y cuando llegó a críticos comenzó a vomitar sangre. Cada cinco minutos me preguntaba qué hacía allí, qué le había pasado pasado y en una ocasión ni me reconoció», explica.

Eduardo (28 años) aún se recupera de las graves secuelas que sufrió en el accidente. Aparte de las fracturas y las erosiones, lo que más le preocupa a su familia son los posibles daños neurológicos que le ha podido dejar el golpe contra el suelo, que le está afectando al habla y a la memoria a corto plazo. Por no recordar, no sabe ni cómo sucedió el siniestro.

La familia ha logrado averiguar algo del accidente gracias a un llamamiento que un amigo de Eduardo hizo en redes sociales. El mensaje, difundido por medio de la cuenta Fuengirola se queja, pedía la colaboración ciudadana por si alguien había visto lo que le pasó cuando circulaba por la avenida del Sol, en Benalmádena costa. Eduardo se dirigía a un chiringuito de Fuengirola donde trabaja como hamaquero.

El llamamiento dio sus frutos. Un hombre contactó con la cuenta y posteriormente con la familia del joven porque tenía información de lo sucedido. Según Sandra, él no fue testigo presencial del accidente, pero sí que pasó con su coche por la zona instantes después del siniestro y encontró a Eduardo convulsionando en la calzada junto a su patinete eléctrico. Y se paró a atenderlo.

También les contó que había una furgoneta parada junto al joven herido y que la mujer que presuntamente la conducía reconoció que le había golpeado con el retrovisor. Sin embargo, cuando llegaron las primeras patrullas, ni la supuesta conductora ni la furgoneta estaban allí, siempre según la denuncia de Eduardo -que apenas puede hablar- y de su hermana Sandra.

Aunque se marchó del lugar del accidente, al hombre que se paró a atender al joven sí que le dio tiempo a apuntar la matrícula de la furgoneta, que ya obra en poder de la Policía Local de Benalmádena, donde se investiga el siniestro. Los agentes de Atestados ya están tomando declaración a los implicados, por lo que el caso podría estar cerca de resolverse con la identificación del propietario y de la conductora.

Entre tanto, Eduardo y su hermana Sandra han vuelto a hacer un nuevo llamamiento, esta vez a través de los medios, para intentar localizar a algún testigo presencial del accidente, ya que habría que acreditar si la furgoneta le golpeó con el retrovisor. Para ello también se están intentando recabar imágenes de cámaras de seguridad cercanas.

