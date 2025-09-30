Diez detenidos tras intervenir 11 toneladas de hachís en Málaga y Algeciras ocultos en melones y muebles

La Policía Nacional ha intervenido más de 11 toneladas de hachís en dos operaciones desarrolladas en menos de una semana en Málaga y Algeciras gracias ... a la colaboración con la Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos y de sus autoridades judiciales, pudiendo detectar dos vehículos, una furgoneta y un tráiler, que escondían la droga en el interior de muebles, dobles fondos y entre palés de melones.

Los operativos policiales se saldaron con la detención de diez hombres como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas, quienes ingresaron posteriormente en prisión. Ambas operaciones han sido tuteladas por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y del Campo de Gibraltar, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

La investigación se inició el pasado mes de julio gracias a la colaboración e intercambio de información de la Policía Nacional con la Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos. En concreto, detectaron una posible organización criminal con vínculos en España y Marruecos que estaba preparando un vehículo de mercancías para transportar hachís hasta nuestro país a través de los puertos de Tánger y Algeciras.

De esta forma, lograron detectar en Málaga un camión con remolque frigorífico que había llegado a Algeciras el día anterior. Utilizaba dos vehículos lanzadera como medida de seguridad para el acompañamiento y aseguramiento de la mercancía al poder detectar con anterioridad cualquier presencia policial.

Los investigadores descubrieron que la carga que transportaba el camión eran palés de melones y que los mismos camuflaban un total de 9.300 kilos de hachís. Por todo ello se procedió a la intervención del camión con su remolque frigorífico y los dos turismos y se detuvo a seis personas, que ingresaron en prisión.

Puertos de Tánger y Algeciras

Las pesquisas policiales constataron, en una operación paralela iniciada el pasado mes de agosto, que un individuo iba a utilizar una furgoneta cargada de muebles para transportar sustancia estupefaciente desde el puerto de Tánger con destino Algeciras. El vehículo fue localizado tras desembarcar en dicho puerto y finalizar su viaje en la ciudad de Málaga.

En este caso también su usó un vehículo lanzadera en el marco de una operación que intervino 1.825 kilos de hachís, más de 14.000 euros, ocho teléfonos móviles y la detención de cuatro personas, que ingresaron en prisión.