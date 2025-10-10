Detienen a un hombre por escupir a la imagen de Cristo en una iglesia de Fuengirola

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 31 años por supuestamente irrumpir en una iglesia de Fuengirola y escupir a la imagen de ... Cristo crucificado. Desde la Comisaría Provincial de Málaga han informado de que se le investiga por su presunta responsabilidad en un delito de odio y otro contra los sentimientos religiosos.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana del pasado jueves 2 de septiembre, cuando el sospechoso un irrumpió en el templo «muy alterado» y «lanzando esputos en su trayectoria hacia la zona del altar» aprovechando que uno de los accesos a la parroquia estaba abierto por labores de limpieza.

Según los testigos, el arrestado escupió a la talla de Cristo crucificado y cogió un cristal que cubría la mesa del altar con «intención de reventarlo». Si bien, los gritos de dos mujeres que se encontraban dentro de la iglesia frenaron al individuo, que finalmente emprendió la huida.

En consecuencia, el párroco de la iglesia denunció lo sucedido que dio lugar a la apertura de una investigación por parte de agentes de la Brigada Local de Información de la Comisaría de Policía Nacional de Fuengirola.

Finalmente, las pesquisas permitieron dar con el sospechoso, un hombre de origen africano que fue detenido este miércoles 8 de octubre en Mijas como responsable de un delito de odio y otro contra los sentimientos religiosos. De los hechos se ha dado cuenta a la autoridad judicial competente.