Detienen a dos miembros del Frente Bokerón por incidentes violentos con los ultras del Celta de Vigo

La Policía les atribuye delitos de desórdenes públicos y riña tumultuaria

Europa Press

Viernes, 10 de octubre 2025, 15:44

La Policía Nacional ha detenido a siete personas, integrantes de grupos considerados 'ultras' del Real Club Celta y el Málaga F.C., Tropas de Breogán ... y Frente Bokerón, por su presunta vinculación con incidentes violentos ocurridos en Vigo y en Marín. Las detenciones se produjeron en estos dos municipios y en Pontevedra.

