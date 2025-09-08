Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga

Conducía a una gran velocidad, en una zona limitada a 50 kilómetros por hora. Realizó un adelantamiento por la derecha, dio un volantazo y se ... empotró contra una rotonda. Esto fue lo que hizo, en la madrugada del pasado sábado, un conductor de 35 años en Vélez-Málaga, en la céntrica avenida Juan Carlos I, a la altura del concesionario de Peugeot, del nuevo supermercado Aldi y del restaurante Mac Donalds.

El vehículo, un BMW, quedó totalmente destrozado tras el «brutal» impacto. El hombre, del que no han trascendido más datos, era el único ocupante del turismo. Testigos alertaron a la Policía Local del brutal impacto y de que tuvieron que apartarse para no ser atropellados cuando cruzaban por un paso de peatones. El conductor sufrió erosiones y policontusiones, pero salió por sus propios medios del turismo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y de los Bomberos del Consorcio Provincial, así como una ambulancia del 061. El conductor estaba fuera del vehículo, consciente, pero con diversas heridas y contusiones. Presentaba evidentes síntomas de embriaguez. No obstante, debido a las lesiones que presentaba, fue evacuado rápidamente al centro hospitalario sin practicarle la correspondiente prueba de alcoholemia.

Velocidad limitada a 50 kilómetros por hora

El test se le realizó posteriormente en dependencias sanitarias, sin que que hayan trascendido más datos sobre el resultado que arrojó. No han trascendido más datos sobre su evolución. Los bomberos limpiaron la calzada y la Policía Local reguló el tráfico mientras una grúa retiró el coche siniestrado.

La zona donde se produjo el siniestro es la avenida Juan Carlos I, que conecta Vélez-Málaga con Torre del Mar, por donde discurría el tranvía veleño, paralizado desde 2012. Esta vía está limitada a 50 kilómetros por hora, pero es habitual que los conductores circulen a más velocidad, lo que viene provocando constantes quejas vecinales. El Ayuntamiento está estudiando instalar radares de velocidad.