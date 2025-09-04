Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del ciudadano de origen francés difundida por su familia a través de las redes sociales. SUR
Sucesos en Málaga

Sin rastro del francés André Mordrelle: su familia denuncia su desaparición en La Viñuela hace dos meses

El hombre vivía en El Puente Don Manuel, se movía en motocicleta y bicicleta negras, tiene los brazos tatuados y practicada una traqueotomía

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:14

Nueva denuncia por desaparición en la provincia. Se trata del ciudadano de origen francés André Mordrelle, al que se le perdió la pista el pasado ... 3 de julio en La Viñuela, donde residia desde hacía varios años. Sus familiares han hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana tras dos meses sin pistas de este hombre de mediana edad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  2. 2 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  4. 4

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  5. 5 Pedro Sánchez y María Jesús Montero darán un mitin en Málaga: este será el sitio y la hora
  6. 6 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  7. 7 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  8. 8 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  9. 9 Retiran tres lotes de un gel de ducha por presencia de bacterias
  10. 10

    El nombre de Susana Díaz desaparece del rótulo de la sede del PSOE de Torremolinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sin rastro del francés André Mordrelle: su familia denuncia su desaparición en La Viñuela hace dos meses

Sin rastro del francés André Mordrelle: su familia denuncia su desaparición en La Viñuela hace dos meses