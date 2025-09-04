Sin rastro del francés André Mordrelle: su familia denuncia su desaparición en La Viñuela hace dos meses

Nueva denuncia por desaparición en la provincia. Se trata del ciudadano de origen francés André Mordrelle, al que se le perdió la pista el pasado ... 3 de julio en La Viñuela, donde residia desde hacía varios años. Sus familiares han hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana tras dos meses sin pistas de este hombre de mediana edad.

Pauline Menard, una sobrina residente en Vélez-Málaga, ha lanzado un llamamiento público a través de las redes sociales para encontrar a su tío André Mordrelle, desaparecido desde hace dos meses en la comarca de La Axarquía. La familia mantiene la esperanza de recibir alguna pista que les permita dar con su paradero.

Solía desplazarse en una bicicleta y una motocicleta de color negro

Según ha explicado Menard en un mensaje difundido en las redes sociales, el último contacto con Mordrelle se produjo el pasado 3 de julio. Desde entonces, la desesperación se ha apoderado de los familiares, que han puesto el caso en conocimiento de las autoridades policiales sin obtener resultados hasta ahora, por lo que han empezado a darle difusión al caso por las redes sociales.

Concretamente, el desaparecido residía en el núcleo viñolero de El Puente de Don Manuel y solía desplazarse habitualmente por el término municipal de La Viñuela. Sus medios de transporte habituales eran una bicicleta y una motocicleta de color negro, vehículos que utilizaba para sus trayectos cotidianos por la zona, según su sobrina.

Baja estatura

André Mordrelle presenta características físicas muy particulares, que podrín facilitar su identificación. Se trata de un hombre de baja estatura, con ambos brazos completamente tatuados y que tiene realizada una traqueotomía. Estas señas lo convierten en una persona fácilmente reconocible, según sus familiares.

La vivienda de alquiler donde residía André Mordrelle conservaba todas sus pertenencias sin alteraciones, lo que descarta inicialmente una marcha voluntaria planificada. La familia tuvo que recoger sus efectos personales cuando el propietario necesitó disponer del inmueble para otros inquilinos.

«Estamos desesperados por saber algo de él», dice una sobrina residente en Vélez-Málaga

Pauline Menard ha lanzado un emotivo llamamiento a través de redes sociales solicitando cualquier información que pueda arrojar luz sobre la desaparición. «Estamos desesperados por saber algo de él», ha asegurado la joven, quien ha pedido «colaboración de cualquier persona que haya podido verlo o tenga datos relevantes».

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Guardia Civil y la Policía Nacional, están investigando el caso mientras la familia mantiene viva la esperanza de recibir noticias que les permitan esclarecer qué ocurrió con André Mordrelle durante los primeros días de julio, hace justamente dos meses.