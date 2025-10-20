Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la menor desaparecida en Algarrobo. CNDES
Sucesos en Málaga

Denuncian la desaparición de una menor de 16 años en Algarrobo

La joven, Alba, es de constitución delgada, mide 1,6 metros, tiene los ojos marrones y el pelo largo castaño

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:58

Comenta

Nueva alerta de desaparición en la provincia de Málaga, en esta ocasión de una menor. Alba G. Z. tiene 16 años y fue vista por ... última vez el pasado miércoles 15 de octubre en la localidad axárquica de Algarrobo, de apenas 6.900 habitantes, según han informado desde el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) a través de las redes sociales.

