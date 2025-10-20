Denuncian la desaparición de una menor de 16 años en Algarrobo

Nueva alerta de desaparición en la provincia de Málaga, en esta ocasión de una menor. Alba G. Z. tiene 16 años y fue vista por ... última vez el pasado miércoles 15 de octubre en la localidad axárquica de Algarrobo, de apenas 6.900 habitantes, según han informado desde el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) a través de las redes sociales.

En la descripción que se acomapaña a la imagen de la menor se señala que Alba G. Z. es de constitución delgada, mide 1,6 metros, tiene los ojos marrones y el pelo largo castaño.

Así, desde el mencionado CNDES han hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana, pidiendo que si alguien tiene alguna pista sobre el paradero de esta menor contacte inmediatamente con este organismo a través de la página web accesible en este enlace https://cndes-web.ses.mir.es/publico/Desaparecidos/Informar?desaparecido=C52FEE4C4A6C298310BA7FBCE783C306 También se puede llamar al 062 de la Guardia Civil o al teléfono 116000 de la Fundación ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo.