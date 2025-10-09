Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Denuncia que un yate lo embistió cuando pescaba con su kayak en Marbella y se dio a la fuga

La Guardia Civil ha cursado las diligencias sobre el caso al juzgado en funciones de guardia

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:47

Era sábado y José Carlos salió a pescar con su kayak en la zona de Cabopino, en Marbella, como hace habitualmente. Sin esperarlo, un yate ... comenzó a aproximarse con la proa levantada y a gran velocidad. A pesar de las señas y el griterío del afectado -que iba protegido con un chaleco salvavidas fluorescente- para que se detuviera, la embarcación, siempre según su relato, continuó la marcha hasta embestirlo y se dio a la fuga.

