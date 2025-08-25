Declarado de madrugada un incendio forestal en Alhama de Granada
Las llamas se han registrado sobre las 4,35 horas de este lunes en 'Ventas de Zafarraya'
EP
Granada
Lunes, 25 de agosto 2025, 11:45
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha movilizado un dispositivo conformado por medios aéreos y terrestres para combatir un incendio forestal ... declarado durante la madrugada de este lunes, 25 de agosto, en el término municipal de Alhama de Granada.
En concreto, el incendio se ha declarado sobre las 4,35 horas de la madrugada de este lunes en el paraje 'Ventas de Zafarraya' del citado término municipal granadino, según ha informado el Infoca desde su cuenta oficial en la red social 'X'.
Con información actualizada a las 8,30 horas de la mañana, el dispositivo del Infoca movilizado para tratar de estabilizar este incendio se compone de un helicóptero ligero, dos aviones de carga en tierra, seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y cuatro vehículos autobombas.
