Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía ha movilizado un dispositivo conformado por medios aéreos y terrestres. Infoca

Declarado de madrugada un incendio forestal en Alhama de Granada

Las llamas se han registrado sobre las 4,35 horas de este lunes en 'Ventas de Zafarraya'

EP

Granada

Lunes, 25 de agosto 2025, 11:45

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha movilizado un dispositivo conformado por medios aéreos y terrestres para combatir un incendio forestal ... declarado durante la madrugada de este lunes, 25 de agosto, en el término municipal de Alhama de Granada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  2. 2 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  3. 3 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  4. 4 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  5. 5 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  6. 6 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  7. 7 La dana llega a Andalucía: ¿dejará tormentas y relámpagos en Málaga?
  8. 8 Multa de 200 euros: la DGT vigila con Inteligencia Artificial una de las maniobras más peligrosas en carretera
  9. 9 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  10. 10

    «El cliente no perdona ni una arruga»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Declarado de madrugada un incendio forestal en Alhama de Granada

Declarado de madrugada un incendio forestal en Alhama de Granada