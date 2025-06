Cortado un carril de la AP-7 en Mijas por un coche ardiendo

Almudena Nogués Málaga Sábado, 14 de junio 2025, 15:35 Comenta Compartir

Un vehículo ardiendo en la AP-7 a su paso por Mijas ha vuelto a complicar la circulación este sábado en la zona occidental de la provincia, donde a primera hora otro aparatoso accidente dejaba cinco heridos y cortes en la A-7 a la altura de Marbella que han generado importantes retenciones en la zona. Desde el Centro de Emergencias del 112 explican que el siniestro se registró a las 14.30 horas en el kilómetro 211 sentido Málaga.

Pese a lo escandaloso de las llamas, el suceso no ha dejado víctimas. El fuego, sin embargo, se ha propagado a una zona de arbustos junto a la vía dadas las rachas de viento de levante, originando un pequeño incendio forestal en una ladera. Bomberos y Guardia Civil -según precisan desde el Centro de Control de Tráfico- trabajan en el punto del siniestro y se ha cortado el carril derecho para que puedan trabajar con seguridad. El humo, no obstante, no afecta a la calzada ni se contabilizan atascos considerables en la AP-7, según las fuentes.