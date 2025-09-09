Cinco heridos tras salirse su coche en la A-92 en Archidona
Europa Press
Martes, 9 de septiembre 2025, 18:55
Cinco personas han resultado heridas de diferente gravedad y han sido trasladas por los servicios sanitarios tras un accidente al salirse de la vía el ... vehículo en el que circulaban en la carretera A-92 a su paso por el término municipal de Archidona.
En este sentido ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga, cuyos efectivos de las dotaciones de los municipios de Archidona y Antequera han intervenido para atender este suceso.
Desde el CPB han señalado que en el siniestro se ha visto implicado un único vehículo que se ha salido de la mencionada carretera. Ninguno de los cinco ocupantes referidos ha quedado atrapado en el turismo, si bien presentaban heridas de diferente gravedad, por lo que fueron atendidos por los sanitarios y trasladadas por los servicios sanitarios.
