Los agentes han requisado un arma de fuego y tres detonadoras, 11 vehículos de alta gama, seis relojes de lujo y efectos relacionados con la actividad delictiva.

Los agentes han requisado un arma de fuego y tres detonadoras, 11 vehículos de alta gama, seis relojes de lujo y efectos relacionados con la actividad delictiva. Policía Nacional

Cae una banda que enviaba marihuana a Irlanda oculta en sacos de pienso para animales: 14 detenidos y 10 registros en Málaga

Además de los registros se han bloqueado bienes muebles, inmuebles y activos financieros por valor de más de 2.000.000 de euros

EP

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:03

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración de la NCA británica y la Garda Síochána de irlandesa, han desarticulado una operación criminal que enviaba marihuana ... a Irlanda oculta en sacos de pienso para animales, siendo detenidas 14 personas durante un registro en varias provincias de España.

