Arrestado por amenazar con un cuchillo a los policías tras golpear a su madre con alzhéimer en Málaga

El sospechoso, de 47 años, supuestamente intentó arremeter contra los agentes que intervinieron tras recibir el aviso

Irene Quirante

Martes, 26 de agosto 2025, 13:14

Un hombre de 47 años ha sido detenido en Málaga tras, presuntamente, amenazar con un cuchillo a los policías tras agredir a su madre, quien ... padece Alzhéimer entre otras dolencias. Los hechos ocurrieron este lunes, sobre las 11.20 horas, en una vivienda de la plaza Colmenillas, en Carretera de Cádiz.

