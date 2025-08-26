Arrestado por amenazar con un cuchillo a los policías tras golpear a su madre con alzhéimer en Málaga

Un hombre de 47 años ha sido detenido en Málaga tras, presuntamente, amenazar con un cuchillo a los policías tras agredir a su madre, quien ... padece Alzhéimer entre otras dolencias. Los hechos ocurrieron este lunes, sobre las 11.20 horas, en una vivienda de la plaza Colmenillas, en Carretera de Cádiz.

Los operarios del 112 recibieron un aviso en el que se alertaba de una situación de emergencia en un domicilio, tras lo que se movilizó tanto a la Policía Local como a la Policía Nacional. A su llegada, los agentes municipales pudieron escuchar desde la calle cómo el sospechoso amenazaba de muerte a su familia.

Los efectivos se adentraron en el edificio y localizaron al hombre en el rellano, esperándolos en actitud desafiante con un cuchillo en la mano, según ha informado la Policía Local. Sin mediar palabra, arremetió con la mano en la que no portaba el arma contra uno de los funcionarios, que pudo esquivar el ataque.

De inmediato, los policías se afanaron para retirarle el cuchillo y reducirlo, siendo uno de los efectivos lesionado en una mano durante la intervención. Con el supuesto agresor ya arrestado, los familiares explicaron a los agentes que el hombre no residía en la casa, pero este lunes por la mañana acudió a la misma en actitud muy violenta y reclamando dinero.

Ante la negativa de la madre y de uno de sus hermanos a acceder a su exigencia, presuntamente los golpeó en el rostro, además de amenazarlos de muerte tras agarrar un cuchillo de la cocina en el momento en que se personó en el inmueble otro hermano.

Al parecer, no es el único altercado que habría protagonizado en la vivienda. El sospechoso fue arrestado como supuesto autor de un delito de maltrato en el ámbito familiar y otro de atentado a agentes de la autoridad.