Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años

Un portero de una caseta del real de la Feria de Málaga ha sido apuñalado en un costado en el transcurso de una discusión con ... un grupo de clientes. La Policía Local ha detenido a un joven de 18 años como sospechoso de la agresión.

Los hechos han sucedido sobre las cinco y media de la madrugada de este lunes 18 de agosto en la puerta de la caseta El Embrujo, adonde acudieron varias unidades policiales tras observar cómo un joven estaba siendo perseguido por el personal de seguridad del establecimiento.

Los propios vigilantes dieron alcance al sospechoso y lo retuvieron hasta que llegaron los agentes, que se encontraban en las inmediaciones y pudieron presenciar la escena. El personal de seguridad explicó a los policías locales que el joven era, presuntamente, el autor del apuñalamiento a un portero de la caseta.

Según las fuentes consultadas, todo comenzó a raíz de una discusión entre los vigilantes y un grupo de clientes. En el transcurso de la misma, uno de ellos supuestamente sacó un cuchillo y arremetió contra los porteros, alcanzando a uno de ellos en un costado. Un compañero de éste también estuvo a punto de ser apuñalado, aunque logró esquivar la agresión por unos centímetros.

A la vista del relato del personal de seguridad, efectivos del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) de la Policía Local detuvieron al joven de 18 años como presunto responsable del apuñalamiento. También intervinieron el arma empleada, un cuchillo de pequeñas dimensiones que fue localizado en las inmediaciones.

Aunque el herido sangraba abundantemente, los sanitarios que se desplazaron al lugar comprobaron que la herida incisa no había afectado a órganos vitales y que su vida no corría peligro, por lo que, tras una primera cura para detener la hemorragia, se desplazó por su propios medios al hospital.