Imagen de archivo del real de Cortijo de Torres

Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años

La agresión se produjo durante una discusión entre unos clientes y el personal de seguridad

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Martes, 19 de agosto 2025, 00:13

Un portero de una caseta del real de la Feria de Málaga ha sido apuñalado en un costado en el transcurso de una discusión con ... un grupo de clientes. La Policía Local ha detenido a un joven de 18 años como sospechoso de la agresión.

