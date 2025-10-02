Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella

Un hombre de 44 años ha resultado herido tras recibir una puñalada en la parte trasera de la pierna a las puertas de una discoteca ... de Marbella. Según fuente cercanas consultadas por este periódico, uno de los sospechoso lo habría atacado con un cuchillo, mientras que el segundo lo pateó.

Los hechos sucedieron la madrugada del pasado sábado, frente a un establecimiento de ocio nocturno, adonde acudieron los servicios de emergencias tras ser comisionados por una reyerta que se había saldado con un hombre herido por arma blanca.

Los agentes encontraron a la víctima, que presentaba una herida sangrante en una de las piernas, entre la marabunta; junto a él, la hoja del cuchillo que supuestamente los sospechosos habían empleado en la agresión. Al lugar también se desplazaron los sanitarios, que atendieron al afectado y lo evacuaron al Hospital Costa del Sol.

Al parecer, según las fuentes, los autores podrían ser dos hermanos que aquella noche acudieron a la discoteca y, tras el ataque, lograron escabullirse antes de que llegaran los agentes.