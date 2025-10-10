Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús

Uno de los implicados ha acusado al otro de colarse, le ha propinado un empujón y se ha desatado la trifulca, que ha movilizado a las Fuerzas de Seguridad

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:05

Comenta

Altercado este viernes en la línea 17 de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), la que va desde Atarazanas a La Palma, entre dos pasajeros ... que se han agredido mutuamente. La trifulca, según ha podido saber este periódico, se ha desatado cuando uno supuestamente ha acusado a otro de colarse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  2. 2 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  3. 3 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  6. 6

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  7. 7 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  8. 8 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  9. 9 Detenido por el apuñalamiento en Barbarela, en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón
  10. 10 Un Neptuno y una Venus gigantes, los nuevos embajadores del Puerto de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús

Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús