Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
Uno de los implicados ha acusado al otro de colarse, le ha propinado un empujón y se ha desatado la trifulca, que ha movilizado a las Fuerzas de Seguridad
Viernes, 10 de octubre 2025, 14:05
Altercado este viernes en la línea 17 de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), la que va desde Atarazanas a La Palma, entre dos pasajeros ... que se han agredido mutuamente. La trifulca, según ha podido saber este periódico, se ha desatado cuando uno supuestamente ha acusado a otro de colarse.
Ha ocurrido poco antes del mediodía, cuando dos pasajeros que hacían cola para subirse al autobús urbano junto al Mercado Central de Atarazanas han comenzado a discutir. Al parecer, uno de los implicados ha reprendido al otro por, supuestamente, saltarse la fila y he ha propinado un empujón.
Ha sido entonces cuando la riña ha pasado a mayores y ambos habrían comenzado a propinarse golpes, aunque ninguno ha sufrido lesiones de gravedad. Hasta el lugar han sido requeridos los agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que han disuelto el enfrentamiento y se han entrevistado con ambas partes, sin que se hayan producido detenciones.
