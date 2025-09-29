Un joven de 19 años golpea y amenaza de muerte con un cuchillo a sus familiares en Benalmádena

Un joven ha sido detenido por la Policía Nacional tras, supuestamente, agredir y amenazar con un cuchillo de grandes dimensiones a sus familiares, concretamente a ... sus tíos en Benalmádena. El arrestado, de 19 años, hostigaba a entorno para conseguir dinero debido a problemas, según las fuentes, de drogodependencia.

Ocurrió hace dos semanas, sobre las cinco de la tarde, cuando la madre del detenido alertó a las Fuerzas de Seguridad de que su hermana estaba en peligro. Hasta el lugar donde se estaba produciendo el altercado acudieron agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que pudieron comprobar que los tíos del sospechoso presentaban heridas compatibles con una agresión.

En consecuencia, los agentes comisionaron a los servicios sanitarios, que evacuaron a los afectados a un centro de salud, y fueron en búsqueda del joven. Tras dar con su paradero, procedieron a su detención por su presunta responsabilidad en un delito de lesiones y amenazas, pues, según las víctimas, los habría amenazado con un cuchillo de cocina.

El presunto agresor también fue evacuado a un centro de salud, ya que presentaba una herida sangrante. Si bien, en este momento, el joven habría aprovechado para arremeter contra la Policía, llegando a lesionar a uno de los agentes, por lo que también se le acusa de atentado contra agente de la autoridad. Desde la Comisaría Provincial de Málaga han informado a este periódico de que la supuesta agresión, al parecer, tiene un trasfondo de drogodependencia.