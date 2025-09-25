Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»

El conserje de la urbanización donde se hospedaba alertó a la Policía por un grupo de hombres en actitud «sospechosa»

María José Díaz Alcalá
Juan Cano

María José Díaz Alcalá y Juan Cano

Málaga

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:24

El sacerdote detenido en Torremolinos con hasta diez papelinas de drogas de diseño y una balanza de precisión no disfrutaba solo de sus vacaciones en ... la Costa del Sol. Lo acompañaban al menos cuatro hombres -con edades comprendidas entre los 24 y los 38 años y procedentes de diferentes países de Sudamérica- que reconocieron a los agentes, a su llegada a la urbanización donde se alojaban, que el canónigo llevaba una gran cantidad de sustancias estupefacientes; entre ellas, destacaron el MDMA.

