Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»

El sacerdote detenido en Torremolinos con hasta diez papelinas de drogas de diseño y una balanza de precisión no disfrutaba solo de sus vacaciones en ... la Costa del Sol. Lo acompañaban al menos cuatro hombres -con edades comprendidas entre los 24 y los 38 años y procedentes de diferentes países de Sudamérica- que reconocieron a los agentes, a su llegada a la urbanización donde se alojaban, que el canónigo llevaba una gran cantidad de sustancias estupefacientes; entre ellas, destacaron el MDMA.

Todo comenzó sobre la una de la madrugada del domingo al lunes 22 de septiembre. El religioso Carlos Loriente García estaba en la puerta del edificio de apartamentos de Torremolinos donde se hospedaba junto con uno de sus acompañantes. Al conserje del bloque le pareció que su actitud era «sospechosa» y alertó a los efectivos de la Policía Nacional, a los que también informó de que un tercer individuo que iba con ellos había accedido al complejo.

Los agentes dieron con este último en la décima planta, al borde del precipicio, con la intención de arrojarse al vacío. Tras retenerlo y tranquilizarlo, el joven señaló a los policías que en el exterior había un hombre, que era sacerdote y llevaba mucha droga. Según un testigo, ambos habrían protagonizado una discusión en el portal del alojamiento por motivos que no han trascendido, pero que desembocó en el hallazgo de una decena de dosis de psicotrópicos que, supuestamente, Loriente llevaba encima.

MÁS INFORMACIÓN El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas defendió a un cura acusado de pederastia hace dos años

Tras su detención, los policías nacionales iniciaron los trámites para llevar a cabo un registro en el apartamento al que llegaron el 20 de septiembre y donde tenían pensado quedarse hasta este martes 23. Pero, según ha podido saber este periódico, no fue necesario que el juzgado autorizara el registro. Carlos Loriente accedió voluntariamente a que los agentes inspeccionaran el apartamento.

Dentro, encontraron restos de lo que parecía un consumo de sustancias, una bolsa monodosis de droga y a dos hombres que señalaron igualmente al sacerdote como poseedor de una cantidad alta de droga. De manera voluntaria, el religioso entregó a las autoridades una balanza de precisión, como las que se usan para pesar los estupefacientes.

El sacerdote pasó la mañana de este martes a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos, en funciones de guardia, donde e se mostró muy educado y correcto en el trato con los funcionarios policiales y judiciales, han detallado fuentes cercanas al caso. Si bien, se acogió a su derecho a no declarar y el titular del juzgado acordó su puesta en libertad, aunque continúa investigado en el procedimiento de diligencias previas abierto.

Después de que trascendiera en varios medios de comunicación la detención del sacerdote, desde el Arzobispo emitieron un comunicado confirmando su arresto y lamentando «profundamente los hechos que han causado la detención». Asimismo, mostraron su repulsa ante cualquier conducta delictiva que hubiera podido cometer el sacerdote y expresaron «su plena confianza en la justicia».

Aunque consideran que la responsabilidad de los hechos corresponde al ámbito personal del detenido, manifestaron su disposición a colaborar con ella. En esta línea, aseguraron que se le ha abierto una investigación y se le ha apartado cautelarmente del ejercicio del ministerio y de su oficio, aunque ya llevaba un tiempo sin ejercer sus funciones.

Según fuentes del Arzobispado, el canónigo no quiso renovar su puesto al frente del instituto y se apartó de la vicaría hace un par de semanas aproximadamente alegando «razones de salud». «Dijo que le estaban haciendo pruebas para descartar algunas cosas».