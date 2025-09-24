El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas defendió a un cura acusado de pederastia hace dos años

No es la primera polémica que el sacerdote Carlos Loriente García, detenido la madrugada del pasado lunes en Torremolinos con una decena de papelinas de ... drogas de diseño, protagoniza. Hace un par de años, en pleno juicio por pederastia contra el sacerdote Pedro Rodríguez Ramos, el canónigo toledano difundía una carta al clero por WhatsApp en la que cuestionaba la denuncia presentada por un exseminarista que aseguraba haber sido víctima de abusos.

En el mensaje que compartía con sus compañeros religiosos, el sacerdote se mostraba convencido de la inocencia de Rodríguez Ramos, con el que compartía una relación de amistad, y culpaba a la prensa, tal y como ha informado El País, que ha tenido acceso a un escrito que envió la víctima al prefecto del dicasterio para el Clero de la Santa Sede denunciando a Loriente.

Sin embargo, este medio avanza que el exseminarista nunca recibió respuesta a su denuncia y la iglesia tampoco tomó medidas contra Loriente. El Arzobispado de Toledo, por su parte, ha evitado pronunciarse acerca de este episodio tras ser preguntado por este periódico.

Cabe recordar que Pedro Rodríguez, aunque fue condenado en primera instancia a siete años de cárcel, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León lo absolvió por errores judiciales en la instrucción que, según señalaba sentencia, vulneraban su derecho a la defensa. El caso está ahora a la espera del dictamen del Tribunal Supremo.

Ayer, en cambio, después de que trascendiera en varios medios de comunicación la detención del sacerdote, desde el Arzobispo emitieron un comunicado confirmando su arresto y lamentando «profundamente los hechos que han causado la detención». Asimismo, mostraron su repulsa ante cualquier conducta delictiva que hubiera podido cometer el sacerdote y expresaron «su plena confianza en la justicia».

Aunque consideran que la responsabilidad de los hechos corresponde al ámbito personal del detenido, manifestaron su disposición a colaborar con ella. En esta línea, aseguraron que se le ha abierto una investigación y se le ha apartado cautelarmente del ejercicio del ministerio y de su oficio, aunque ya llevaba un tiempo sin ejercer sus funciones.

El ladillo se apartó de sus funciones alegando «problemas de salud»

Según fuentes del Arzobispado, el canónigo no quiso renovar su puesto al frente del instituto y se apartó de la vicaría hace un par de semanas aproximadamente alegando «razones de salud». «Dijo que le estaban haciendo pruebas para descartar algunas cosas».