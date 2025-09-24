Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas defendió a un cura acusado de pederastia hace dos años

En una difundida al clero por WhatsApp, que llegó a ojos de la víctima, el canónigo se mostraba convencido de la inocencia del procesado y culpaba a la prensa

María José Díaz Alcalá
Juan Cano

María José Díaz Alcalá y Juan Cano

Málaga

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:45

No es la primera polémica que el sacerdote Carlos Loriente García, detenido la madrugada del pasado lunes en Torremolinos con una decena de papelinas de ... drogas de diseño, protagoniza. Hace un par de años, en pleno juicio por pederastia contra el sacerdote Pedro Rodríguez Ramos, el canónigo toledano difundía una carta al clero por WhatsApp en la que cuestionaba la denuncia presentada por un exseminarista que aseguraba haber sido víctima de abusos.



