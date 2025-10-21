Un accidente complica el tráfico en la A-7 en Marbella en plena hora punta
El siniestro, registrado a la altura de Nagüeles, ha obligado a cerrar el carril izquierdo y está generando retenciones también en la a-355, desde Ojén
Málaga
Martes, 21 de octubre 2025, 08:34
Un accidente de tráfico registrado sobre las 7.45 horas de este martes está complicando el tráfico en la A-7 a la altura de ... Nagüeles, en la localidad de Marbella. El siniestro, ubicado en el kilómetro 1046, en sentido Cádiz, ha obligado a cerrar el carril izquierdo de la circulación y está generando al menos tres kilómetros de retenciones en la citada vía. Según fuentes del Centro de Gestión del Tráfico, el suceso también está motivando hasta cinco kilómetros de caravana de vehículos en la A-355, desde Ojén.
Según la información de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, bomberos así como sanitarios (dos ambulancias). Por el momento se desconoce el número de heridos y su estado.
(Habrá ampliación)
