Retenciones motivadas por el accidente, este martes. Tráfico

Un accidente complica el tráfico en la A-7 en Marbella en plena hora punta

El siniestro, registrado a la altura de Nagüeles, ha obligado a cerrar el carril izquierdo y está generando retenciones también en la a-355, desde Ojén

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Martes, 21 de octubre 2025, 08:34

Comenta

Un accidente de tráfico registrado sobre las 7.45 horas de este martes está complicando el tráfico en la A-7 a la altura de ... Nagüeles, en la localidad de Marbella. El siniestro, ubicado en el kilómetro 1046, en sentido Cádiz, ha obligado a cerrar el carril izquierdo de la circulación y está generando al menos tres kilómetros de retenciones en la citada vía. Según fuentes del Centro de Gestión del Tráfico, el suceso también está motivando hasta cinco kilómetros de caravana de vehículos en la A-355, desde Ojén.

