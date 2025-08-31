Activar la privacidad avanzada del chat en WhatsApp: ¿cómo se hace y para qué sirve?
Un mensaje viral en esta aplicación insta a poner en marcha esta opción para limitar supuestamente la IA
Málaga
Domingo, 31 de agosto 2025, 18:54
«XXX activó la privacidad avanzada del chat. Más información». Si usas WhatsApp, seguro que has visto este texto en alguno de los chats de ... grupo de los que formas parte. Obedece a un mensaje viral que en las últimas fechas se está extendiendo con el convencimiento de que sirve para limitar el acceso de la Inteligencia Artificial (IA) a los chats. Sin embargo, esto no es así. La IA no pueden entrar en los chats de WhatsApp libremente y apropiarse de ciertos datos, como los nombres de los usuarios y sus números de teléfono, tal y como se apunta en el mensaje.
Este es el mensaje que está circulando por los grupos:
Sin embargo, activar la privacidad avanzada sí puede influir en algunos de los contenidos que se comparten. De hecho, según explica WhatsApp, activar esta nueva opción impide a los integrantes de un chat exportar conversaciones, descargar automáticamente contenido en su dispositivo o utilizar los mensajes en funciones de inteligencia artificial. El objetivo es asegurar que lo que se comparte en un chat permanezca ahí.
¿Cómo se activa la privacidad avanzada?
Aunque el mensaje viral no describe fielmente la situación, también es cierto que activar la privacidad avanzada servirá principalmente para proteger más las conversaciones. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo: sólo hay que pulsar en el nombre del grupo (o de la persona) de WhatsApp que queramos y automáticamente nos llevará a los ajustes de esa conversación. Entre las distintas opciones que aparecerá, figurará la de activar la privacidad avanzada del chat.
¿Qué supondrá poner en marcha esta opción?
- Evitar que los mensajes o fotos se puedan compartir en otros chats.
- Evita que los archivos multimedia se guarden automáticamente en los teléfonos móviles de los miembros del grupo.
- Los mensajes no podrán usarse para funciones de IA, como mencionar a Meta AI e interactuar con esta herramienta en ese grupo.
