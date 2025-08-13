Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Abel Ramos (izquierda) saluda al vicepresidente de la Diputación de León.

El voluntario fallecido en el incendio de León, un joven de 35 años amante del motor

Abel Ramos perdió la vida en la tarde del martes, 12 de agosto, al combatir el incendio forestal que azota la comarca de la Valdería

I. Santos

León

Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:53

«Una huella imborrable». Abel Ramos deja una ciudad y una comarca rotas de dolor. Un joven implicado en las actividades y la vida ... de la comarca que no dudó en prestarse voluntario y poner sus herramientas al servicio de la comunidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  2. 2 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  3. 3 El Hospital Regional de Málaga valora a 45 profesionales tras el caso de un paciente con tuberculosis
  4. 4 Así serán los fuegos artificiales que darán inicio a la Feria de Málaga 2025
  5. 5 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  6. 6 «Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís
  7. 7

    Un nuevo parque para la Gran Málaga: la transformación del Benítez toma forma pero se demora y saldrá más cara
  8. 8

    Francisco S. Fernández: «Claro que pasa que se quede un alumno dentro cuando cerramos la Facultad»
  9. 9 Dos heridos al chocar un coche en sentido contrario contra un autobús en Paseo de Sancha
  10. 10

    El Málaga continúa lanzado en Segunda: tendrá un presupuesto de unos 21 millones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El voluntario fallecido en el incendio de León, un joven de 35 años amante del motor

El voluntario fallecido en el incendio de León, un joven de 35 años amante del motor