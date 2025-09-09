Viajes del Imserso con mascotas: ¿en qué casos y cuáles son los requisitos?

Es uno de los platos fuertes de la nueva edición. Los próximos viajes del Imserso se abren a la posibilidad de que los mayores vayan ... acompañados de sus mascotas. Una opción para la que se han reservado el 2% de las plazas de la programación de costa peninsular e islas y para las que hay que atenerse a una serie de condiciones específicas.

Unos requisitos que conviene conocer estos días, en plena antesala de la puesta en marcha del programa por parte del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La comercialización de los viajes de la temporada 2025-2026 está prevista entre los días 6 y 8 de octubre, en función de la comunidad autónoma. A lo largo de esta semana, el organismo enviará 2,8 millones de cartas a los pensionistas acreditados para participar en dicho programa.

Para despejar interrogantes, el organismo incluye en su página web una sección en la que desvela posibles dudas. '¿En qué supuestos puedo viajar con mi mascota y qué requisitos debo cumplir?' reza dicho apartado. La medida busca reforzar el bienestar y la salud emocional de los mayores.

Al respecto, desde el Ejectutivo recuerdan que se reservan un 2% de la totalidad de las plazas en los lotes 1 y 2, viajes con destino a costa Peninsular y costa insular, para que las personas usuarias que lo deseen puedan viajar con animal de compañía o mascota. «La persona usuaria, en el momento de realizar la reserva, deberá notificar que quiere viajar con mascota ya que, al ser limitadas las plazas, está sujeta a la disponibilidad de las mismas», advierte.

Además, las personas usuarias deberán tener en cuenta los siguientes puntos:

- Por mascota se entenderá todo animal doméstico que no supere los 10 Kilogramos de peso incluido el trasportín.

- Se estará en todo caso a lo dispuesto y a las limitaciones que, en su caso, establezcan las compañías aéreas, ferroviarias o de autobuses y también a las de los establecimientos hoteleros.

- La persona usuaria se hará cargo de los gastos que se deriven de su acompañamiento y plenamente responsable de los daños que pueda ocasionar la mascota.

- La persona usuaria deberá cumplir con toda la reglamentación vigente, así como los requisitos y condiciones que exijan el transporte y el establecimiento hotelero.

- Se excluyen expresamente los animales potencialmente peligrosos.

- En el caso de que en los lotes 1 y 2 las personas usuarias con mascota no viajen con un acompañante, necesariamente deberán alojarse en una habitación doble de uso individual, haciéndose cargo de los suplementos correspondientes.

La temporada incorpora importantes novedades además de la posibilidad de viajar con animales. Por primera vez, 7.447 pensionistas con menores recursos podrán viajar con una tarifa reducida de 50 euros, gracias a la financiación pública que cubre el resto del coste.