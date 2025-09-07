Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Viajes del Imserso: cuenta atrás para reservar los paquetes vacacionales

Esta próxima semana se desvelará la fecha de comercialización del nuevo programa de la temporada 2025/2026, que contará con 879.213 plazas

EP

Domingo, 7 de septiembre 2025, 15:30

El Imserso, integrado en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, desvelará la próxima semana la fecha de comercialización del nuevo programa de ... viajes de la temporada 2025/2026, que contará con 879.213 plazas, junto con varias novedades, como la tarifa plana de 50 euros para pensiones más bajas y los viajes con mascotas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga
  2. 2 Denuncian dos presuntas agresiones sexuales en Teba en apenas una semana
  3. 3 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  4. 4 Un frente dejará hoy nubosidad, tormentas «localmente fuertes» y posibles depósitos de barro en Andalucía
  5. 5 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  6. 6 Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento: cinco provincias andaluzas en aviso este sábado
  7. 7 Arrestado en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros
  8. 8 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9

    El Málaga, del éxtasis al descontrol
  10. 10 Ensayo peatonal de la calle Victoria en Málaga tras más de dos meses cerrada al tráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Viajes del Imserso: cuenta atrás para reservar los paquetes vacacionales

Viajes del Imserso: cuenta atrás para reservar los paquetes vacacionales