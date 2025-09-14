Viajes del Imserso: la fecha clave para comprarlos según tu comunidad autónoma
Para la campaña 2025-2026 se han habilitado 879.213 plazas
Málaga
Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:15
Cuenta atrás para la venta de los viajes del Imserso de la temporada 2025-26. Las reservas para disfrutar de estas escapadas a precios económicos ... se podrán realizar en dos fechas diferentes, según la comunidad en la que se resida. Para poder optar a estos viajes, es necesario haber recibido por carta la acreditación a los pensionistas. Esta semana se enviarán un total de 2.811.632 cartas a las 4.387.854 personas que pueden viajar, indicando el día a partir del que pueden solicitar sus reservas.
Una vez llegue la fecha indicada, los usuarios podrán reservar su viaje a través de las páginas web de las empresas adjudicatarias. Este año los viajes de costa peninsular se podrán reservar en la web turismosocial.es, mientras que los viajes de costa insular irán por la página mundicolor.es.
Es necesario introducir el DNI y la clave de acreditación para iniciar el procedimiento. Además, la comercialización se realizará también en cualquiera de las agencias de viaje autorizadas, solo con el DNI.
Reparto y fechas
Las fechas para poder realizar las reservas de viajes son dos, 6 y 8 de octubre, y se han dividido las comunidades. De este modo, la comercialización se iniciará el lunes 6 de octubre en Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, la Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y en el País Vasco. Dos días después será el turno de los residentes en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.
Para esta campaña 2025-2026 se han habilitado 879.213 plazas que se reparten en tres grandes bloques: 440.284 para la costa peninsular, 228.142 para la costa insular y 210.787 para escapadas y procedencia europea.
