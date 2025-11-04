Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

A bordo de una de las unidades de Waymo en San Francisco

A bordo de una de las unidades de Waymo en San Francisco Gabriel Cuesta / Silvia Cantera

Viajamos en un taxi sin conductor como los que comenzarán a funcionar en Europa el próximo año

Un volante que se mueve solo, sensores que giran y giran... La firma Waymo opera en media decena de ciudades en Estados Unidos y planea arrancar en Londres su ampliación por el mundo

Gabriel Cuesta y Silvia Cantera

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:44

Comenta

Es una imagen un tanto futurista, pero que ya es presente. Desde hace un par de años no sorprende a ningún vecino de San Francisco ... convivir con una importante flota de taxis sin nadie al volante que ha tomado sus calles. Circulan con el asiento del conductor completamente vacío y ya compiten de tú a tú con el servicio convencional y otras plataformas como Uber. La empresa se llama Waymo y esta gran ciudad de la Costa Oeste es su principal bastión en Estados Unidos, aunque también ha puesto sobre el asfalto algunas de sus unidades en otras ciudades como Los Ángeles, Phoenix, Austin y Atlanta. La firma americana prepara ahora su desembarco en Europa, concretamente en Londres, y este periódico se ha subido a una de sus unidades para vivir la experiencia de viajar a bordo de uno de estos robotaxis que ha echado a andar Google.

Te puede interesar

