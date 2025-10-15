Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en Oviedo. E. C.

«Si te veo con otro no respondo. De Villabona se sale, pero del cementerio no»

El Tribunal Supremo condena a 16 años de cárcel a un vecino de Siero por violar, maltratar y amenazar a su esposa durante dos décadas

Olaya Suárez

Gijón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:17

Comenta

Dieciséis años de cárcel por violar, maltratar, controlar y amenazar a su esposa a lo largo de dos décadas de convivencia. El Tribunal Supremo ha ... ratificado la condena de la Audiencia Provincial de Asturias un vecino de Siero que durante años ejerció una gran violencia física y sexual con la que era su mujer. «Si te veo con otro no respondo; de Villabona se sale, pero del cementerio no», recoge el fallo judicial como hechos probados de las amenazas y el temor que provocaba en la víctima, que a día de hoy se encuentra en tratamiento psiquiátrico por un trastorno adaptativo con síntomas de ansiedad y depresión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  2. 2 Huelga y paros parciales por Palestina hoy en Málaga: ¿a qué servicios afectará?
  3. 3 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  4. 4 Hallan un cadáver envuelto en un saco en el pantano de Casasola, en Almogía
  5. 5 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  6. 6 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  7. 7

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  8. 8 Mónica, la madre soltera sin casa no acampará en el Parque: el Ayuntamiento de Málaga le busca un piso compartido
  9. 9 Un hombre se refugia armado con dos cuchillos en una iglesia tras apuñalar a otro en Marbella
  10. 10 La autopsia descarta la participación de terceras personas en la muerte de la pareja de Coín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Si te veo con otro no respondo. De Villabona se sale, pero del cementerio no»

«Si te veo con otro no respondo. De Villabona se sale, pero del cementerio no»