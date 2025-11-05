Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Felinos salvajes en la finca de una vivienda particular. Guardia Civil

Tres personas son investigadas por tenencia ilegal de felinos salvajes en Canarias

Se han incautado a cinco ejemplares de leptailurus serval, un tipo de leopardo, en una finca en la que criaban a la especie protegida

David Hernández

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:02

La Guardia Civil se encuentra investigando a tres personas que tenían en su vivienda de Canarias cinco ejemplares de felinos salvajes protegidos. Concretamente se trataban ... de un tipo de leopardo, denominado leptailurus serval, los cuales se desconoce como entraron en el territorio insular procedentes de su hábitat natural, África. En Las Palmas de Gran Canaria no figuraban registrados ni por el control aduanero, sanitario, ni tampoco existía la autorización de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

