Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SUR

Una trabajadora se jubila a los 57 años tras ganar en los tribunales a la Seguridad Social

El Tribunal Superior de Justicia recone el derecho de la mujer a recibir la prestación tras desestimar el recurso inical del INSS

SUR

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:13

1.889,92 euros. Es la pensión que ha logrado una mujer de 57 años al poder jubilarse después de que la Seguridad Social le ... negara la jubilación en primera instancia, según el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL). El tribunal, en dicho fallo, ha reconocido el derecho de la mujer a recibir la prestación anticipada con el 100% de la base reguladora tras desestimar el recurso inicial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  2. 2 La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»
  3. 3

    Teresa Porras: «Los ciudadanos decidirán si desaparece la feria del Centro»
  4. 4 Controlado el incendio forestal en La Cala de Mijas
  5. 5 Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis
  6. 6 Una moto acuática siembra el pánico en Mijas al salir disparada hacia los bañistas de la orilla
  7. 7 Cinco ultras del Málaga, detenidos por la paliza que dejó a un joven inconsciente a las puertas del Club Hípico
  8. 8 Málaga aligera los puentes plaza sobre el Guadalmedina y diseña un corredor verde en su parte central
  9. 9 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  10. 10 El incendio de un coche en la avenida Valle Inclán de Málaga provoca una columna de humo y retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una trabajadora se jubila a los 57 años tras ganar en los tribunales a la Seguridad Social

Una trabajadora se jubila a los 57 años tras ganar en los tribunales a la Seguridad Social