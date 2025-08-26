Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Migue Fernández

Los Testigos de Jehová defienden que no son una secta

La confesión religiosa asegura que su actividad es «exclusivamente religiosa y pacífica»

SUR

Martes, 26 de agosto 2025, 00:05

La confesión religiosa de los Testigos de Jehová asegura que no son una secta, sino una confesión religiosa inscrita en el Registro de Entidades Religiosas ... del Ministerio de Justicia, plenamente reconocida y amparada por la legislación española. «Nuestra actividad es exclusivamente religiosa y pacífica, centrada en la enseñanza de la Biblia y en el respeto absoluto a la libertad individual», señalan en un escrito remitido a este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ataque mortal a las puertas de la tienda de su padre tras un «encontronazo» en la Feria de Málaga
  2. 2 Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»
  3. 3 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  4. 4 Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos
  5. 5 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  6. 6 Multa de 200 euros: la DGT vigila con Inteligencia Artificial una de las maniobras más peligrosas en carretera
  7. 7 Investigan una posible intoxicación alimentaria en un puesto de patatas asadas del Real de la Feria de Málaga
  8. 8 Capuchinos, un barrio atravesado por el dolor tras el crimen de Ángel
  9. 9

    «El cliente no perdona ni una arruga»
  10. 10 Torrox prohíbe las carpas y las jaimas en las playas tras las quejas de los bañistas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los Testigos de Jehová defienden que no son una secta

Los Testigos de Jehová defienden que no son una secta