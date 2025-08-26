Los Testigos de Jehová defienden que no son una secta

La confesión religiosa de los Testigos de Jehová asegura que no son una secta, sino una confesión religiosa inscrita en el Registro de Entidades Religiosas ... del Ministerio de Justicia, plenamente reconocida y amparada por la legislación española. «Nuestra actividad es exclusivamente religiosa y pacífica, centrada en la enseñanza de la Biblia y en el respeto absoluto a la libertad individual», señalan en un escrito remitido a este periódico.

La carta, firmada por el representante legal de la confesión en España, responde a las informaciones publicadas recientemente en SUR sobre su comunidad, en especial al artículo titulado 'Salir de los testigos de Jehová: cuando el paraíso es una jaula'. A través de un escrito formal, la organización ha solicitado aclarar algunos puntos que, a su juicio, pueden generar una imagen errónea de su labor.

Los Testigos sostienen que respetan profundamente la libertad de expresión y las opiniones de cada individuo en materia de creencias, pero lamentan que determinadas afirmaciones puedan fomentar la estigmatización o la discriminación hacia minorías religiosas. «La libertad de expresión debe ejercerse con responsabilidad para evitar que se transmitan informaciones inexactas o sesgadas que puedan perjudicar a comunidades enteras», indican.

El documento enviado a este periódico aclara varios puntos concretos: rechazan que exista discriminación de género en su organización, señalando que «las mujeres desempeñan funciones clave en nuestras congregaciones, tanto en labores de predicación como en actividades educativas y administrativas»; explican que los llamados «comités judiciales» son órganos estrictamente religiosos cuya única función es valorar la conducta moral de los miembros en el ámbito espiritual y que «en ningún caso sustituyen ni interfieren con la justicia civil o penal, a la que se remiten siempre todos los asuntos de naturaleza delictiva», y citan diversas sentencias que han reconocido el carácter pacífico de su comunidad y su derecho a la libertad religiosa, destacando que no existe pronunciamiento judicial que los califique como secta.