Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Exterior del centro de acogida de menores de Hortaleza (Madrid). EFE

Tensión en un barrio de Madrid tras el arresto de un menor por una agresión sexual cerca de un centro de acogida

Dos encapuchados agreden a varios migrantes después de que se conociera la denuncia de la adolescente

C. P. S.

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:49

La tensión se ha disparado en el barrio madrileño de Hortaleza después de que la Policía haya detenido a un menor de origen marroquí por ... una presunta agresión sexual a una joven de 14 años cerca de las instalaciones del Centro de Primera Acogida de Menores extranjeros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estabilizado el incendio en Monte Coronado en Málaga
  2. 2 Extinguido el incendio en Benalmádena que llevó al desalojo de seis viviendasy cortes de tráfico este lunes
  3. 3 El fuerte viento y el terral, protagonistas en Málaga este lunes
  4. 4 Adiós a la rueda de repuesto, llaves o la palanca de freno de mano del coche: tienen los días contados
  5. 5

    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original
  6. 6 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  7. 7 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  8. 8

    Aires de Libertad en Los Asperones
  9. 9 Alice, Benjamin o Claudia: los nombres de Aemet para las próximas borrascas
  10. 10 La mujer asesinada en Motril y su exnovio, arrestado por homicidio y quebrantamiento, eran vecinos de Cártama

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Tensión en un barrio de Madrid tras el arresto de un menor por una agresión sexual cerca de un centro de acogida

Tensión en un barrio de Madrid tras el arresto de un menor por una agresión sexual cerca de un centro de acogida