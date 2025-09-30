Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Policía Local visita El Palmar. LP

El temporal sacude durante la noche Valencia y l'Horta Sud sin incidentes graves

Los pluviómetros superan los 180l/m2 en el Perellonet y varios depósitos de la capital se llenan durante las horas más convulsas de la madrugada

Gonzalo Bosch

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 08:18

La Comunitat se enfrentó durante la jornada del lunes a un episodio de lluvias que fue de menos a más y que afectó a ... diversas zonas del territorio. Las precipitaciones que complicaron la situación en Gandía durante la mañana avanzaron durante la tarde hacia el norte provocando incidentes en Alzira, Cullera, Sueca o las pedanías valencianas en la Albufera. Durante la noche, el aguacero se ha cebado con Valencia capital y municipios de l'Horta Sud, aunque afortunadamente no se han tenido que lamentar incidentes graves.

