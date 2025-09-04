Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo. Un agente de la Guardia Civil en servicio. Guardia Civil

Un simpa en una gasolinera destapa una organización ilegal compraventa de vehículos de alta gama

El valor de los vehículos relacionados con la operación supera los 250.000 euros

J. M. L.

Ciudad Real

Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:40

Un «simpa» en una gasolinera de la provincia de Ciudad Real ha puesto al descubierto una organización criminal especializada en la compraventa fraudulenta de vehículos ... de alta gama por varios países de la Unión Europea. La operación se inició en noviembre de 2022 como consecuencia de un delito leve de estafa. En concreto, un vehículo se dio a la fuga en una gasolinera de Puerto Lápice (Ciudad Real) sin pagar después de repostar. Los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación descubrieron que el coche «simpa» había sido adquirido en un concesionario de Sevilla por una banda que había usurpado la identidad de una persona además de falsificar su documentación privada -nóminas y vida laboral- para después contratar un crédito privado a cargo de la víctima.

