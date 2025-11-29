Santoral del 30 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Sábado, 29 de noviembre 2025, 17:47 Comenta Compartir

30 de noviembre tiene lugar el Santo de San Andrés entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Andrés, quien es ... venerado como el patrón de la Iglesia de Constantinopla, tenía un vínculo fraterno con Pedro, uno ... de los primeros discípulos tanto de Juan el Bautista como de Jesucristo. Después de predicar el evangelio en Acaya, su vida culminó con su crucifixión en Patras.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 30 de noviembre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Constancio

Gálgano

Josberto

Justina

Maura

Mirocleto

Tadeo

Troyano

Tugdual y Zósimo © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión