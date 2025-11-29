Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 30 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Sábado, 29 de noviembre 2025

30 de noviembre tiene lugar el Santo de San Andrés entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Andrés, quien es ... venerado como el patrón de la Iglesia de Constantinopla, tenía un vínculo fraterno con Pedro, uno ... de los primeros discípulos tanto de Juan el Bautista como de Jesucristo. Después de predicar el evangelio en Acaya, su vida culminó con su crucifixión en Patras.

