Las efemérides más destacadas del 30 de noviembre

1031: el pueblo de Córdoba se rebela contra el visir Hakam ben Said y el califa Hisham III por el fuerte aumento de impuestos. Tras asesinar al visir, el califa es desterrado y se refugia en la zona de Lérida, donde fallecería en 1036, poniendo fin al califato de Córdoba y abriéndose el periodo de los reinos taifas.

1269: Fernando de la Cerda, primogénito del rey castellano Alfonso X el Sabio, con doña Blanca, hija del rey francés Luis IX.​

1700: en Narva, el ejército del rey Carlos XII de Suecia derrota al del zar Pedro I de Rusia (batalla de Narva).

1853: en el marco de la Guerra de Crimea, la flota del Imperio ruso destruye la flota del Imperio otomano en la batalla de Sinope.

1864: en Franklin (estado de Ténesi) ―en el marco de la guerra civil estadounidense (1861‑1865)―, el ejército de Tennessee pierde la tercera parte de sus hombres y seis generales en la batalla contra los ejércitos norteños de la Unión.

1962: en Nueva York (Estados Unidos), el birmano U Thant es elegido Secretaría General de Naciones Unidas.

1964: la Unión Soviética lanza la sonda Zond 2 al planeta Marte, que falla a mitad de camino.

1966: Barbados se independiza del Imperio británico.

1972: en el marco de la guerra de Vietnam, el secretario de prensa de la Casa Blanca Ron Ziegler declara que no habrá más anuncios públicos acerca del retiro de tropas estadounidenses de Vietnam luego de la derrota, debido a que solo quedan por retirar 27.000 soldados.

1980: en Uruguay, el 57,8 % del pueblo rechaza el plebiscito constitucional que buscaba legitimar el régimen dictatorial que por ese entonces gobernaba el país desde 1973.

1981: en Ginebra (Suiza), representantes de los Estados Unidos y la Unión Soviética comienzan a negociar la reducción en Europa de las armas nucleares de alcance medio, en el marco de la Guerra Fría. El 17 de diciembre las negociaciones se suspendieron inconclusas.

1984: Phil Collins lanza a la venta en Estados Unidos su sencillo «One more night», perteneciente a su tercer álbum, No Jacket Required.

1997: en Acra (Ghana), Shamo Quaye, jugador del equipo de la primera división sueca Umea, y miembro de la selección ganesa que se adjudicó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona, fallece tras recibir un golpe en la cara con un balón de fútbol.​

1999: en Reino Unido se fusionan las empresas British Aerospace y Marconi Electronic Systems formando BAE Systems, el contratista de defensa más grande de Europa y la cuarta empresa aeroespacial del mundo.

2005: se inaugura la Línea 4 del Metro de Santiago.