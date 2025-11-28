Santoral del 29 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:59 Comenta Compartir

Hoy, 29 de noviembre el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Saturnino de Tolosa, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San ... Saturnino, también llamado Cernin, Sernin o Serenín, fue un misionero romano que se dedicó a difundir ... la palabra de Dios en la Península Ibérica, los Pirineos y las Galias. San Saturnino ejerció como obispo de Toulouse (en aquel entonces conocida como Tolosa). Sin embargo, su destino fue trágico, ya que según las Actas de Surio, sufrió martirio a manos de los paganos. La fecha exacta de su martirio no está claramente registrada, aunque algunas fuentes, como las Actas de San Saturnino, sitúan este evento en el siglo I.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Álvaro Pelagio

Brandán

Filomeno Jacobo obispo

Paramón

Radbodo

Saturnino de Cartago

