Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santoral

Santoral del 29 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

DS

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:59

Comenta

Hoy, 29 de noviembre el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Saturnino de Tolosa, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San ... Saturnino, también llamado Cernin, Sernin o Serenín, fue un misionero romano que se dedicó a difundir ... la palabra de Dios en la Península Ibérica, los Pirineos y las Galias. San Saturnino ejerció como obispo de Toulouse (en aquel entonces conocida como Tolosa). Sin embargo, su destino fue trágico, ya que según las Actas de Surio, sufrió martirio a manos de los paganos. La fecha exacta de su martirio no está claramente registrada, aunque algunas fuentes, como las Actas de San Saturnino, sitúan este evento en el siglo I.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  3. 3 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  4. 4 Hoy se inauguran las luces de Navidad en Málaga: horario, hilo musical y nueva decoración
  5. 5 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  6. 6 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  7. 7

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  8. 8 Dabiz Muñoz no vuelve a Málaga por Navidad: esta es la hamburguesería que lo sustituye
  9. 9 La llegada de la gripe y otros virus respiratorios se adelanta un mes en Málaga
  10. 10 Directo | Inauguración de las luces de Navidad en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Santoral del 29 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Santoral del 29 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy