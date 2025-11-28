Las efemérides más destacadas del 29 de noviembre

528: en Samandag, en la costa del mar Mediterráneo, a 30 km de Antioquía (Turquía) se registra un terremoto de 6,9 grados en la escala sismológica de Richter y una intensidad de 10 a 11, que se siente igualmente en Siria y deja 5000 muertos.

1223: en Roma, el papa Honorio III aprueba la Regla definitiva de San Francisco de Asís con la bula Solet annuere, la cual rige actualmente a la Orden de Frailes Menores.

1268: empieza el Cónclave de 1268-71, el más largo de la historia (con una duración de 34 meses) que finalizó con la elección como papa a Gregorio X.

1406: a 40 km al este de la reserva estatal Qaragol (Azerbaiyán) se registra un terremoto de 7 grados en la escala sismológica de Richter y una intensidad de 9, con epicentro a 30 km de profundidad.

1456 (Año Nuevo musulmán del año 861 de la hégira): en Erzincan (Turquía) se registra un terremoto, sin más datos.

1732: en Irpinia (Italia), a las 7

1807: el regente portugués Juan VI se embarca en Lisboa, con destino a Brasil, ante la amenaza napoleónica.

1830: en Varsovia se produce el Levantamiento de Noviembre, inicio de la revolución y contra el imperio ruso dominante.

1942: en Uruguay se celebran elecciones generales. Resulta vencedora la fórmula Juan José de Amézaga-Alberto Guani. También son electas las primeras cuatro parlamentarias mujeres en la historia del Uruguay

1943: en Yugoslavia, Tito es ascendido a mariscal y recibe plenos poderes.

1947: en Nueva York, la Asamblea General de la ONU decide dividir el Mandato Británico de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío.

1973: en la ciudad de Kumamoto (en el sur de Japón) mueren 104 personas en un incendio en una tienda de departamentos.

1979: en Ciudad del Vaticano, el papa Juan Pablo II publica la carta apostólica Inter Sanctos donde nombra a san Francisco de Asís el patrono de los ecólogos.

1984: en Palestina, el Consejo Nacional Palestino reelige a Yasser Arafat como presidente del Comité Ejecutivo de la OLP.

1991: Yugoslavia comienzan los acontecimientos que luego dan lugar a su disgregación.

2007: en el Hospital Saint Bois de Montevideo (Uruguay) se inaugura el primer hospital de ojos de ese país.

2010: el Real Madrid sufre una goleada por 5 goles a 0 dada por el Fútbol Club Barcelona

2015: en Cataluña, se constituye la Joventut Socialista Unificada de Catalunya, referente juvenil del partido comunista PSUC Viu.​