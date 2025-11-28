Las efemérides más destacadas del 29 de noviembre
29 de noviembre en la historia: Nacimientos, fallecimientos y hechos memorables
DS
Viernes, 28 de noviembre 2025, 22:00
Sumérgete en el tiempo: efemérides diarias con eventos decisivos y expresiones culturales del 29 de noviembre.
-
¿Qué pasó el 29 de noviembre?
En España:
-
1291: en Monteagudo de las Vicarías (España) Jaime II y Sancho IV firman el Tratado de Monteagudo.
-
1835: en Barcelona (España), el general Francisco Espoz y Mina declara el estado de sitio.
-
1878: en España se aprueba la Ley Constitutiva del Ejército.
-
1879: en España, María Cristina de Austria se casa con el rey Alfonso XII.
-
1899: en Barcelona, España, se funda el Fútbol Club Barcelona.
-
1936: en el contexto de la guerra civil española, el Gobierno Republicano amenaza con fuertes penas a quienes acaparen plata y metales preciosos.
-
1936: en el contexto de la guerra civil española, el ejército sublevado lanza un ataque sorpresa en Pozuelo de Alarcón, iniciando la Ofensiva de Pozuelo.
-
2013: en España, el canal de televisión Canal Nou deja de dar señal después de 24 años emitiendo.
En el mundo:
-
528: en Samandag, en la costa del mar Mediterráneo, a 30 km de Antioquía (Turquía) se registra un terremoto de 6,9 grados en la escala sismológica de Richter y una intensidad de 10 a 11, que se siente igualmente en Siria y deja 5000 muertos.
-
1223: en Roma, el papa Honorio III aprueba la Regla definitiva de San Francisco de Asís con la bula Solet annuere, la cual rige actualmente a la Orden de Frailes Menores.
-
1268: empieza el Cónclave de 1268-71, el más largo de la historia (con una duración de 34 meses) que finalizó con la elección como papa a Gregorio X.
-
1406: a 40 km al este de la reserva estatal Qaragol (Azerbaiyán) se registra un terremoto de 7 grados en la escala sismológica de Richter y una intensidad de 9, con epicentro a 30 km de profundidad.
-
1456 (Año Nuevo musulmán del año 861 de la hégira): en Erzincan (Turquía) se registra un terremoto, sin más datos.
-
1732: en Irpinia (Italia), a las 7
-
1807: el regente portugués Juan VI se embarca en Lisboa, con destino a Brasil, ante la amenaza napoleónica.
-
1830: en Varsovia se produce el Levantamiento de Noviembre, inicio de la revolución y contra el imperio ruso dominante.
-
1942: en Uruguay se celebran elecciones generales. Resulta vencedora la fórmula Juan José de Amézaga-Alberto Guani. También son electas las primeras cuatro parlamentarias mujeres en la historia del Uruguay
-
1943: en Yugoslavia, Tito es ascendido a mariscal y recibe plenos poderes.
-
1947: en Nueva York, la Asamblea General de la ONU decide dividir el Mandato Británico de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío.
-
1973: en la ciudad de Kumamoto (en el sur de Japón) mueren 104 personas en un incendio en una tienda de departamentos.
-
1979: en Ciudad del Vaticano, el papa Juan Pablo II publica la carta apostólica Inter Sanctos donde nombra a san Francisco de Asís el patrono de los ecólogos.
-
1984: en Palestina, el Consejo Nacional Palestino reelige a Yasser Arafat como presidente del Comité Ejecutivo de la OLP.
-
1991: Yugoslavia comienzan los acontecimientos que luego dan lugar a su disgregación.
-
2007: en el Hospital Saint Bois de Montevideo (Uruguay) se inaugura el primer hospital de ojos de ese país.
-
2010: el Real Madrid sufre una goleada por 5 goles a 0 dada por el Fútbol Club Barcelona
-
2015: en Cataluña, se constituye la Joventut Socialista Unificada de Catalunya, referente juvenil del partido comunista PSUC Viu.
-
2019: se publica en Spotify la canción con más reproducciones de la plataforma, «Blinding Lights» de The Weeknd
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión