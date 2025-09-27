Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 28 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Sábado, 27 de septiembre 2025, 18:21

28 de septiembre tiene lugar el Santo de San Lorenzo Ruiz entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Lorenzo Ruiz, ... un notario filipino, fue finalmente martirizado en Okinawa. Inicialmente, ejerció como sacristán en el convento de la iglesia de Binondo. En el tiempo que siguió, se unió a la Confraternidad del Santo Rosario. En una etapa posterior, se encontró acusado de un asesinato de manera injusta y solicitó asilo en una embarcación junto a tres sacerdotes dominicos: San Antonio González, San Guillermo Courtet y San Miguel de Aozaraza. Cuando desembarcaron, Lorenzo fue detenido debido a su profunda creencia en la religión cristiana. Durante su reclusión, a pesar de la tortura, se mantuvo firme en su fe y finalmente murió como mártir, al igual que los sacerdotes, debido a los sufrimientos que padecieron.

