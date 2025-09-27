Santoral del 28 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy
28 de septiembre tiene lugar el Santo de San Lorenzo Ruiz entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.
San Lorenzo Ruiz, ... un notario filipino, fue finalmente martirizado en Okinawa. Inicialmente, ejerció como sacristán en el convento de la iglesia de Binondo. En el tiempo que siguió, se unió a la Confraternidad del Santo Rosario. En una etapa posterior, se encontró acusado de un asesinato de manera injusta y solicitó asilo en una embarcación junto a tres sacerdotes dominicos: San Antonio González, San Guillermo Courtet y San Miguel de Aozaraza. Cuando desembarcaron, Lorenzo fue detenido debido a su profunda creencia en la religión cristiana. Durante su reclusión, a pesar de la tortura, se mantuvo firme en su fe y finalmente murió como mártir, al igual que los sacerdotes, debido a los sufrimientos que padecieron.
Onomástica de hoy
¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros.
Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar.
Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy:
Wenceslao de Bohemia
Anemundo de Lyon
Caritón de Laura
Exuperio de Toulouse
Fausto de Riez
Salonio de Ginebra
Simón de Rojas
Zama de Bolonia
Eustoquio de Belén
Leoba de Maguncia
