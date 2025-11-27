Santoral del 28 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

Santa Catalina Labouré se celebra en el día de hoy, 28 de noviembre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

Santa Cataliana, originaria ... de París, Francia, destacó por su excepcional caridad, paciencia y sencillez. Fue miembro de la orden ... de las Hijas de la Caridad y se consagró como virgen, dedicando su vida a la veneración de la Inmaculada Concepción.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Basilio mártir

Crescenciano

Edelboldo

Esteban el Joven

Eustaquio

Félix

Florenciano

Honesto de Nimes

Hortelano

Irenarco

Jacobo de la Marca

Lamano

Mansueto de Uruci

Papiniano

Pedro

Rufo

Sóstenes

Urbano

Teodora © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

