Las efemérides más destacadas del 28 de noviembre

1715: en el Reino de Mallorca (perteneciente a la Corona de Aragón) se instauran los Decretos de nueva planta.

1840: en la provincia de Córdoba (Argentina) ―en el marco de las guerras civiles argentinas― el ejército federal (al mando del expresidente uruguayo Manuel Oribe) vence al ejército unitario (al mando de Juan Lavalle) en la batalla de Quebracho Herrado.

1848: Berna es reconocida como capital única de la Confederación Helvética.

1905: en Irlanda, el nacionalista Arthur Griffith funda el partido político Sinn Féin.

1911: en México, Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala, en el que se reivindica los derechos de los campesinos.

1925: en Nashville (Estados Unidos) empieza a difundirse el programa de música country Grand Ole Opry.

1960: Mauritania se independiza del Imperio colonial francés.

1972: el vuelo 446 de Japan Airlines se accidenta poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Moscú-Sheremétievo en Rusia por una activación accidental de los frenos aerodinámicos del avión.

1987: al noreste de la isla Mauricio se incendia y cae el vuelo 295 de South African Airways. Mueren las 159 personas a bordo.

1990: finaliza el mandato de Margaret Thatcher como primera ministra del Reino Unido.

2020: Al perder con Sport Huancayo por 2-0, Alianza Lima desciende a la Segunda División del Perú por segunda vez en su historia.

2020: acontecimientos en torno al fallecimiento de Diego Armando Maradona

en Newcastle, Australia, en el encuentro entre los Pumas y los All Blacks, antes de la haka, el conjunto de rugby neozelandés le regaló al conjunto argentino una camiseta de los All Blacks con la 10 de Maradona.​:

en Brasil, el Santos, club en el que brilló Pelé, anunció que la remera 10 en vez de decir Yeferson Soteldo (delantero que habitualmente la viste) dirá Maradona en el partido contra Sport Recife.​:

2021: Alianza Lima logra campeonar en la Primera División del Perú ante Sporting Cristal en el estadio nacional,consiguiendo así su estrella numero 25