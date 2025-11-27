Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las efemérides más destacadas del 28 de noviembre

Consulta las efemérides de hoy 28 de noviembre y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy

DS

Jueves, 27 de noviembre 2025, 22:00

Comenta

Descubre la historia en un clic: efemérides diarias con eventos clave y expresiones culturales del 28 de noviembre.

  1. ¿Qué pasó el 28 de noviembre?

En España:

  • 1779: en el territorio Mosquitia (oeste de Nicaragua) el coronel español Matías de Gálvez y Gallardo ataca a los británicos.

  • 1814: en España, el rey Fernando VII crea la Orden de San Hermenegildo.

  • 1821: en la actual ciudad de Panamá, el país de Panamá se independiza de España y se une voluntariamente a la Gran Colombia.

  • 1838: en Cádiz (España) se dan por finalizadas las obras de construcción de la Catedral de Cádiz.

  • 1885: en España, la viuda de Alfonso XII, María Cristina de Habsburgo-Lorena, jura fidelidad al heredero de la Corona y a la Constitución.

  • 1930: en España, el filósofo José Ortega y Gasset publica La rebelión de las masas.

  • 1936: en Paracuellos de Jarama (cerca de Madrid, España), el dramaturgo Pedro Muñoz Seca es fusilado. (Matanzas de Paracuellos).

  • 1963: las Cortes españolas aprueban el Estatuto de Autonomía para Fernando Poo y Río Muni.

  • 1983: el escritor español Francisco Ayala es galardonado con el Premio Nacional de Narrativa.

  • 2000: el CA Boca Juniors, de Argentina, se proclama Campeón Intercontinental por segunda vez en su historia al derrotar al Real Madrid CF de España por 2 a 1 con dos tantos de Martín Palermo, en el Estadio Nacional de Tokio, Japón.

  • 2010: en España, el CiU gana las elecciones al Parlamento de Cataluña después de dos legislaturas de tripartito.

En el mundo:

  • 1715: en el Reino de Mallorca (perteneciente a la Corona de Aragón) se instauran los Decretos de nueva planta.

  • 1840: en la provincia de Córdoba (Argentina) ―en el marco de las guerras civiles argentinas― el ejército federal (al mando del expresidente uruguayo Manuel Oribe) vence al ejército unitario (al mando de Juan Lavalle) en la batalla de Quebracho Herrado.

  • 1848: Berna es reconocida como capital única de la Confederación Helvética.

  • 1905: en Irlanda, el nacionalista Arthur Griffith funda el partido político Sinn Féin.

  • 1911: en México, Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala, en el que se reivindica los derechos de los campesinos.

  • 1925: en Nashville (Estados Unidos) empieza a difundirse el programa de música country Grand Ole Opry.

  • 1960: Mauritania se independiza del Imperio colonial francés.

  • 1972: el vuelo 446 de Japan Airlines se accidenta poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Moscú-Sheremétievo en Rusia por una activación accidental de los frenos aerodinámicos del avión.

  • 1987: al noreste de la isla Mauricio se incendia y cae el vuelo 295 de South African Airways. Mueren las 159 personas a bordo.

  • 1990: finaliza el mandato de Margaret Thatcher como primera ministra del Reino Unido.

  • 2020: Al perder con Sport Huancayo por 2-0, Alianza Lima desciende a la Segunda División del Perú por segunda vez en su historia.

  • 2020: acontecimientos en torno al fallecimiento de Diego Armando Maradona

  • en Newcastle, Australia, en el encuentro entre los Pumas y los All Blacks, antes de la haka, el conjunto de rugby neozelandés le regaló al conjunto argentino una camiseta de los All Blacks con la 10 de Maradona.​:

  • en Brasil, el Santos, club en el que brilló Pelé, anunció que la remera 10 en vez de decir Yeferson Soteldo (delantero que habitualmente la viste) dirá Maradona en el partido contra Sport Recife.​:

  • 2021: Alianza Lima logra campeonar en la Primera División del Perú ante Sporting Cristal en el estadio nacional,consiguiendo así su estrella numero 25

  • 2024: Fallece en la Ciudad de México, la actriz y reconocida figura de la cultura y espectáculo en México, Silvia Pinal a los 93 años de edad.

Te puede interesar

