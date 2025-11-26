Santoral del 27 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

San Virgilio de Salzburgo se celebra en el día de hoy, 27 de noviembre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Virgilio, ... un monje de gran fe, fue designado abad en el monasterio de Aghaboe en Osraige. Nacido ... en Irlanda a principios del siglo VII, su trayectoria lo llevó del monasterio de Osraige a una vida misionera. Su destino se cruzó con el de Pipino el Breve en el año 745, quien lo envió como misionero a Baviera. En Baviera, llegó a ser abad en el monasterio de San Pedro de Salzburgo. Con el paso de los años, su camino espiritual lo llevó a ascender hasta convertirse en obispo de la ciudad. En este rol episcopal, San Virgilio supervisó la construcción de una catedral en la ciudad.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Acacio

Acario de Noyón

Barlaán

Basileo

Eusicio

Facundo

Fergusto

Francisco Antonio Fasani

Gulstano

Hirenarco

Jacobo Interciso

Laverio

Leonardo

Máximo

Primitivo

Saturnino

Sifrido de Carpentras

Simeón Metafraste

Valeriano © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

