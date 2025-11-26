Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santoral

Santoral del 27 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

DS

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

San Virgilio de Salzburgo se celebra en el día de hoy, 27 de noviembre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Virgilio, ... un monje de gran fe, fue designado abad en el monasterio de Aghaboe en Osraige. Nacido ... en Irlanda a principios del siglo VII, su trayectoria lo llevó del monasterio de Osraige a una vida misionera. Su destino se cruzó con el de Pipino el Breve en el año 745, quien lo envió como misionero a Baviera. En Baviera, llegó a ser abad en el monasterio de San Pedro de Salzburgo. Con el paso de los años, su camino espiritual lo llevó a ascender hasta convertirse en obispo de la ciudad. En este rol episcopal, San Virgilio supervisó la construcción de una catedral en la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  2. 2 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  3. 3 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  4. 4 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  5. 5 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  6. 6 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  7. 7 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  8. 8 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  9. 9 Cuatro torres, pasarelas al Civil y al Materno, un gran bulevar y un amplio vestíbulo, claves del tercer hospital de Málaga
  10. 10 Muere un motorista de 51 años en un accidente en Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Santoral del 27 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Santoral del 27 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy