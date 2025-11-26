Las efemérides más destacadas del 27 de noviembre

176: el emperador Marco Aurelio concede a su hijo Cómodo el rango de Imperator y comandante supremo de las legiones romanas.

395: Rufino, prefecto pretoriano del Este, es asesinado por mercenarios godos en Gainas.

602: el emperador Mauricio es forzado a ver la ejecución de sus cinco hijos antes de ser decapitado. Sus cuerpos serán lanzados al mar y sus cabezas exhibidas en Constantinopla.

1295: los representantes de Lancashire son llamados al palacio de Westminster por el rey Eduardo I de Inglaterra, llamada que sería conocida como «Parlamento modelo».

1755: en Mequinez (Marruecos) se registra un terremoto que deja un saldo de 3000 muertos.

1807: La Monarquía portuguesa escapa de Lisboa huyendo de las fuerzas napoleónicas. Su destino será Río de Janeiro, donde se instalará la corte.

1940: En Rumanía, el partido fascista Garda de Fier arrestó y ejecutó cerca de 60 exiliados de la corte de Carol II de Rumanía, entre los que se encuentran el ministro Nicolae Iorga.

1942 Segunda Guerra Mundial: en Toulon, la Marina francesa hundió sus barcos y submarinos para evitar que caigan en manos alemanas.

1965: Invasión Estadounidense de Vietnam

1970: en Manila (Filipinas) se realiza un atentado frustrado contra el papa Pablo VI, durante su viaje a Extremo Oriente.

1970: El músico británico George Harrison saca a la venta su primer álbum de estudio posterior a la separación de The Beatles, llamado All Things Must Pass.

1978: El partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) en fundado en Riha (Urfa) en Turquía.

En Uruguay se realiza el Acto del Obelisco, en contra de la dictadura por la que atravesaba el país.:

1994: en Uruguay se celebran elecciones generales. Julio María Sanguinetti gana por segunda vez, en esta ocasión por muy escaso margen; el Parlamento queda inusualmente repartido en tercios.

2016: América de Cali derrota 2-1 a Deportes Quindío y vuelve a la Primera División del Fútbol Profesional Colombiano después de 5 años.