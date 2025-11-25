Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santoral

Santoral del 26 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

DS

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

El Santoral Cristiano celebra hoy, 26 de noviembre el Santo de San Silvestre Gozzolini, entre otros.

San Silvestre inicialmente persiguió estudios de derecho en las ... ciudades italianas de Padua y Bolonia, una elección que no tardó en revelarse insatisfactoria en cuanto ... a su verdadera vocación. Esta decisión causó un notable desencanto en su familia, particularmente en su padre. Eventualmente, se encaminó hacia el estudio de la teología y fue ordenado sacerdote. Después, ascendió al cargo de canónigo en la catedral, momento en el cual su vida se consagró por completo a la realización de obras de caridad y al apostolado. Después de un período de retiro en la montaña, con el paso de los años, a su alrededor comenzó a formarse una comunidad. Finalmente, San Silvestre fundó el monasterio benedictino de Montafano, que se convirtió en el punto de origen del movimiento de los monjes silvestrinos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  2. 2 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  3. 3 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  4. 4 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  5. 5 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  6. 6 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  7. 7 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  8. 8

    Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor
  9. 9 Alerta alimentaria: retiran nuevos lotes de pastelitos rellenos de crema vendidos en Andalucía
  10. 10

    Las lluvias dejan hasta 15 litros durante la madrugada y mejoran las reservas en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Santoral del 26 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Santoral del 26 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy