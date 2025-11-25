Santoral del 26 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy
Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!
DS
Martes, 25 de noviembre 2025, 20:00
El Santoral Cristiano celebra hoy, 26 de noviembre el Santo de San Silvestre Gozzolini, entre otros.
San Silvestre inicialmente persiguió estudios de derecho en las ... ciudades italianas de Padua y Bolonia, una elección que no tardó en revelarse insatisfactoria en cuanto ... a su verdadera vocación. Esta decisión causó un notable desencanto en su familia, particularmente en su padre. Eventualmente, se encaminó hacia el estudio de la teología y fue ordenado sacerdote. Después, ascendió al cargo de canónigo en la catedral, momento en el cual su vida se consagró por completo a la realización de obras de caridad y al apostolado. Después de un período de retiro en la montaña, con el paso de los años, a su alrededor comenzó a formarse una comunidad. Finalmente, San Silvestre fundó el monasterio benedictino de Montafano, que se convirtió en el punto de origen del movimiento de los monjes silvestrinos.
Onomástica de hoy
¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros.
Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar.
Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy:
-
Alipio
-
Amador
-
Amonio
-
Básolo de Reims
-
Belino
-
Conrado
-
Didio
-
Esiquio
-
Estyliano
-
Fausto
-
Juan Berchmans
-
Leonardo de Porto Maurizio
-
Nicón
-
Pacomio
-
Siricio
-
Teodoro
-
Domingo Nguyen Van Xuyên
-
Tomás Dinh Viét Du
© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión