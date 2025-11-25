Santoral del 26 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Martes, 25 de noviembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

El Santoral Cristiano celebra hoy, 26 de noviembre el Santo de San Silvestre Gozzolini, entre otros.

San Silvestre inicialmente persiguió estudios de derecho en las ... ciudades italianas de Padua y Bolonia, una elección que no tardó en revelarse insatisfactoria en cuanto ... a su verdadera vocación. Esta decisión causó un notable desencanto en su familia, particularmente en su padre. Eventualmente, se encaminó hacia el estudio de la teología y fue ordenado sacerdote. Después, ascendió al cargo de canónigo en la catedral, momento en el cual su vida se consagró por completo a la realización de obras de caridad y al apostolado. Después de un período de retiro en la montaña, con el paso de los años, a su alrededor comenzó a formarse una comunidad. Finalmente, San Silvestre fundó el monasterio benedictino de Montafano, que se convirtió en el punto de origen del movimiento de los monjes silvestrinos.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Alipio

Amador

Amonio

Básolo de Reims

Belino

Conrado

Didio

Esiquio

Estyliano

Fausto

Juan Berchmans

Leonardo de Porto Maurizio

Nicón

Pacomio

Siricio

Teodoro

Domingo Nguyen Van Xuyên

Tomás Dinh Viét Du © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

