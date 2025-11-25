Las efemérides más destacadas del 26 de noviembre
Nacimientos, fallecimientos y hechos históricos: efemérides del 26 de noviembre para hoy
DS
Martes, 25 de noviembre 2025, 22:00
Viaja en el tiempo y descubre los hitos y momentos culturales que hicieron del 26 de noviembre un día memorable.
-
¿Qué pasó el 26 de noviembre?
En España:
-
783: en España, Adosinda (reina de Asturias) es internada en un monasterio para evitar que su sobrino Alfonso retomara el trono de Asturias arrebatándoselo a Mauregato.
-
1820: en la ciudad de Trujillo (Venezuela), el gobierno de la República de Gran Colombia y el reino de España firman el Tratado de Regularización de la Guerra, el cual pone fin a la "Guerra a Muerte" entre patriotas y realistas. Este tratado es el precursor del Derecho Internacional Humanitario en Occidente. Su principal redactor es el venezolano Antonio José de Sucre.
-
1844: en España, el general Ramón María Narváez es designado por primera vez presidente del Consejo de Ministros.
-
1865: en Chile se libra el Combate Naval de Papudo, en la guerra hispano-sudamericana. La corbeta Esmeralda (de Chile, al mando del capitán Juan Williams Rebolledo) derrota y captura a la goleta Virgen de la Covadonga (de España).
-
1871: en La Habana, Federico Capdevilla pronuncia su célebre defensa de los ocho estudiantes de medicina, que sin embargo al día siguiente serán fusilados por el Gobierno español.
-
1897: en Madrid (España), el rey Alfonso XIII les ofrece la autonomía a sus colonias de Cuba y de Puerto Rico.
-
1991: El cantante puertorriqueño Ricky Martin, lanza al mercado su álbum debut homónimo de estudio como solista titulado Ricky Martin (1991), producido por el español Mariano Pérez Bautista.
-
1997: en España se crea el Consejo Económico y Social de Andalucía.
-
2004: La prima de riesgo de España (calculada frente a la de Alemania) obtiene su registro mínimo histórico (-6).
-
2009: doce periódicos catalanes publican de manera conjunta el editorial La dignidad de Cataluña defendiendo el Estatuto de autonomía de Cataluña de 2006, en proceso de revisión por el Tribunal Constitucional de España.
En el mundo:
-
1802: arriba a Guatemala el primer grupo de garífunas afrocaribeños, encabezados por Marco Sánchez.
-
1812: las tropas de Napoleón, en su retirada de la invasión de Rusia, son alcanzadas y masacradas por los ejércitos rusos durante el cruce del río Berezina.
-
1916: en el marco de la Primera Guerra Mundial, el Gobierno griego de Eleftherios Venizelos declara la guerra a Alemania.
-
1925: en Costa Rica se funda el Club Sport México, actualmente desaparecido.
-
1940: en la cárcel de Jilava ― una aldea a 10 km al sur de Bucarest (Rumanía)― miembros de la antisemita Guardia de Hierro, en venganza por el anterior asesinato de sus dirigentes en 1938, asesinan a 64 presos. (Matanza de Jilava).
-
1942: en Estados Unidos se estrena la película dramática de romance Casablanca, protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Será nominada a ocho premios Óscar y ganará los de mejor película, mejor director y mejor guion adaptado.
-
1948: en la ciudad de Dublín (Irlanda), el Parlamento aprueba la total independencia y la separación del Reino Unido.
-
1965: en Ecuador, la Junta Militar que regía el país procede a declarar el 26 de noviembre de cada año como Día del Himno Nacional del Ecuador. El decreto se expidió el 24 de noviembre.
-
1967: Se transmite por primera vez el programa infantil En Familia Con Chabelo (conocido en ese entonces como En Familia con EN) a través de XEW TV, teniendo a Xavier López "Chabelo" como titular y productor y a la Editorial Novaro como patrocinio del programa.
-
1971: Yes (banda) lanza al mercado el álbum Fragile.
-
1981: en Nueva Delhi, durante la asamblea de la Federación para los Juegos Asiáticos, se decide la creación del Consejo Olímpico de Asia.
-
1989: en Honduras se realizan las elecciones generales; resulta elegido presidente Rafael Leonardo Callejas, presidente de ese país para el período 1990-1994.
-
2011: la NASA lanza el todoterreno Curiosity, rumbo a Marte.
-
2019: un terremoto de 6,4 grados, sacude a Albania dejando decenas de heridos y muertos.
-
2019: En Guadalajara, México en el estacionamiento de la sucursal de Home Depot de López Mateos y Camino Al ITESO un hombre de nombre Daniel Gutiérrez Rodríguez conocido en las redes sociales como #LordCafé protagoniza un altercado luego de un percace vial una cuadra antes, el hombre resulta ser empleado de una cadena de restaurantes tras viralizarse el video.
-
En medio de la Pandemia de COVID-19, más de un millón de argentinos se movilizaron hasta la Casa Rosada (casa de gobierno) para despedir a Diego Armando Maradona en un funeral sin precedentes.:
-
Luego de la ceremonia fúnebre en Casa de Gobierno, trasladaron a Diego Armando Maradona a un cementerio de Bella Vista junto a Doña Tota y Don Diego (sus padres) para que descanse en paz.:
-
El DT brasileño Renato Gaucho realizó un homenaje que dio vuelta al mundo: en el partido de Copa Libertadores entre Grêmio y Guaraní, vistió la casaca de la Selección Argentina con el 10 de Maradona. No obstante, tampoco se la quitó en la entrevista de prensa.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión