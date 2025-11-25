Las efemérides más destacadas del 26 de noviembre

1802: arriba a Guatemala el primer grupo de garífunas afrocaribeños, encabezados por Marco Sánchez.

1812: las tropas de Napoleón, en su retirada de la invasión de Rusia, son alcanzadas y masacradas por los ejércitos rusos durante el cruce del río Berezina.

1916: en el marco de la Primera Guerra Mundial, el Gobierno griego de Eleftherios Venizelos declara la guerra a Alemania.

1925: en Costa Rica se funda el Club Sport México, actualmente desaparecido.

1940: en la cárcel de Jilava ― una aldea a 10 km al sur de Bucarest (Rumanía)― miembros de la antisemita Guardia de Hierro, en venganza por el anterior asesinato de sus dirigentes en 1938, asesinan a 64 presos. (Matanza de Jilava).

1942: en Estados Unidos se estrena la película dramática de romance Casablanca, protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Será nominada a ocho premios Óscar y ganará los de mejor película, mejor director y mejor guion adaptado.

1948: en la ciudad de Dublín (Irlanda), el Parlamento aprueba la total independencia y la separación del Reino Unido.

1965: en Ecuador, la Junta Militar que regía el país procede a declarar el 26 de noviembre de cada año como Día del Himno Nacional del Ecuador. El decreto se expidió el 24 de noviembre.

1967: Se transmite por primera vez el programa infantil En Familia Con Chabelo (conocido en ese entonces como En Familia con EN) a través de XEW TV, teniendo a Xavier López "Chabelo" como titular y productor y a la Editorial Novaro como patrocinio del programa.

1971: Yes (banda) lanza al mercado el álbum Fragile.

1981: en Nueva Delhi, durante la asamblea de la Federación para los Juegos Asiáticos, se decide la creación del Consejo Olímpico de Asia.

1989: en Honduras se realizan las elecciones generales; resulta elegido presidente Rafael Leonardo Callejas, presidente de ese país para el período 1990-1994.

2011: la NASA lanza el todoterreno Curiosity, rumbo a Marte.​

2019: un terremoto de 6,4 grados, sacude a Albania dejando decenas de heridos y muertos.

2019: En Guadalajara, México en el estacionamiento de la sucursal de Home Depot de López Mateos y Camino Al ITESO un hombre de nombre Daniel Gutiérrez Rodríguez conocido en las redes sociales como #LordCafé protagoniza un altercado luego de un percace vial una cuadra antes, el hombre resulta ser empleado de una cadena de restaurantes tras viralizarse el video.​​​

En medio de la Pandemia de COVID-19, más de un millón de argentinos se movilizaron hasta la Casa Rosada (casa de gobierno) para despedir a Diego Armando Maradona en un funeral sin precedentes.​:

Luego de la ceremonia fúnebre en Casa de Gobierno, trasladaron a Diego Armando Maradona a un cementerio de Bella Vista junto a Doña Tota y Don Diego (sus padres) para que descanse en paz.​​: