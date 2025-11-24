Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 25 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:00

Santa Catalina de Alejandría se celebra en el día de hoy, 25 de noviembre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

Se cuenta ... que Santa Catalina padeció su martirio en el siglo VII tras mantener una intensa disputa con ... filósofos. En la representación iconográfica de santa Catalina, a menudo se la muestra junto a una rueda dentada, un instrumento que fue empleado para torturarla. Esta rueda se ha vuelto tan emblemática que se ha convertido en un símbolo fuertemente asociado a su figura. En el siglo IX, su culto se difundió ampliamente en la Iglesia, dando lugar a la fundación de templos en honor a Santa Catalina, quien también era una devota admiradora de Juana de Arco.

