Santoral del 25 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Santa Catalina de Alejandría se celebra en el día de hoy, 25 de noviembre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

Se cuenta ... que Santa Catalina padeció su martirio en el siglo VII tras mantener una intensa disputa con ... filósofos. En la representación iconográfica de santa Catalina, a menudo se la muestra junto a una rueda dentada, un instrumento que fue empleado para torturarla. Esta rueda se ha vuelto tan emblemática que se ha convertido en un símbolo fuertemente asociado a su figura. En el siglo IX, su culto se difundió ampliamente en la Iglesia, dando lugar a la fundación de templos en honor a Santa Catalina, quien también era una devota admiradora de Juana de Arco.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 25 de noviembre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Adelardo

Alano

Dubricio

Erasmo

García de Arlanza

Gonzalo

Márculo

Maurino

Mercurio

Moisés

Pedro obispo

Riel

Jucunda © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

