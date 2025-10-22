Santoral del 23 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:00 Comenta Compartir

23 de octubre tiene lugar el Santo de San Juan de Capistrano entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Juan ... de Capistrano nació en Nápoles en el año 1386 y, a los 30 años, se unió ... a la orden de los Franciscanos. Durante el conflicto entre Perugia y Malatesta en 1416, intentó actuar como mediador en busca de la paz entre ambas comunidades, pero lamentablemente fue capturado como prisionero de guerra. Después de su liberación, decidió dedicarse a la predicación de la Palabra por toda Italia, donde atrajo a miles de seguidores con su elocuencia. Esta habilidad lo llevó a predicar durante las cruzadas contra los musulmanes en Europa. Finalmente, falleció a causa del tifus.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 23 de octubre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Alberto Hurtado Cruchaga

Alucio de Campugliano

Benito de Herbauge

Gaetano Catanoso

Ignacio de Constantinopla

Jozef Bilczewski

Juan de Siracusa

Pablo Tong Viet Buong

Román de Rouen

Severino Boecio

Severino de Colonia

Teodoreto de Antioquía

Zygmunt Gorazdowski y Etelfleda de Rumsey © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

