Santoral del 23 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:00

23 de octubre tiene lugar el Santo de San Juan de Capistrano entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Juan ... de Capistrano nació en Nápoles en el año 1386 y, a los 30 años, se unió ... a la orden de los Franciscanos. Durante el conflicto entre Perugia y Malatesta en 1416, intentó actuar como mediador en busca de la paz entre ambas comunidades, pero lamentablemente fue capturado como prisionero de guerra. Después de su liberación, decidió dedicarse a la predicación de la Palabra por toda Italia, donde atrajo a miles de seguidores con su elocuencia. Esta habilidad lo llevó a predicar durante las cruzadas contra los musulmanes en Europa. Finalmente, falleció a causa del tifus.

