Las efemérides más destacadas del 23 de octubre

Efemérides destacadas del 23 de octubre: Un repaso a la historia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 22:00

Explora las efemérides del día y conoce los hitos y momentos culturales que definieron el 23 de octubre.

  1. ¿Qué pasó el 23 de octubre?

En España:

  • 1739: Robert Walpole, primer ministro británico, declara a España la que se conocería como guerra del Asiento.

  • 1905: en el Hipódromo de Madrid (España) el Real Madrid Club de Fútbol juega su primer partido internacional.

  • 1940: en Hendaya (España) se encuentran los dictadores Francisco Franco (España) y Adolf Hitler (Alemania).

  • 1980: en el colegio Marcelino Ugalde, de Ortuella (País Vasco, España), 48 niños y 3 adultos mueren a causa de una explosión de gas.

  • 2000: Cartagena (España) sufre una de las inundaciones más grandes de su historia, que se cobran la vida de una persona.

