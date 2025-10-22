Las efemérides más destacadas del 23 de octubre
Efemérides destacadas del 23 de octubre: Un repaso a la historia
DS
Miércoles, 22 de octubre 2025, 22:00
Explora las efemérides del día y conoce los hitos y momentos culturales que definieron el 23 de octubre.
-
¿Qué pasó el 23 de octubre?
En España:
-
1739: Robert Walpole, primer ministro británico, declara a España la que se conocería como guerra del Asiento.
-
1905: en el Hipódromo de Madrid (España) el Real Madrid Club de Fútbol juega su primer partido internacional.
-
1940: en Hendaya (España) se encuentran los dictadores Francisco Franco (España) y Adolf Hitler (Alemania).
-
1980: en el colegio Marcelino Ugalde, de Ortuella (País Vasco, España), 48 niños y 3 adultos mueren a causa de una explosión de gas.
-
2000: Cartagena (España) sufre una de las inundaciones más grandes de su historia, que se cobran la vida de una persona.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión